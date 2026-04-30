Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/v-tuapse-likvidirovali-pozhar-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-1155642782.html
В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 30.04.2026
туапсе
вениамин кондратьев
краснодарский край
пожар
нефтебаза
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155600250_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_7b52e67668fb41bb50eb2987dd7493b8.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155600250_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_62431af26ddf584f513d795975aeeb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

© МЧС РоссииМЧС на ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
МЧС на ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.
"В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников. Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар – зачастую с риском для жизни", - сказал Кондратьев.
Теперь перед местными властями стоит задача как можно быстрее привести город в порядок после ЧП, подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧС в Туапсе: есть ли риски для здоровья жителей
ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
10:00В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
09:53Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
09:29Что происходит на Крымском мосту
09:17Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
08:47Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
08:26Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
08:22Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
08:09Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
07:53189 беспилотников сбили над Россией за ночь
07:37Устроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен
07:07В Крыму назвали роль крымских татар во внешней политике России
06:40Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
06:17Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
05:50Крымский мост закрыт – что известно
00:01Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 апреля
23:07Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года
22:42Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день
22:21Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов
Лента новостейМолния