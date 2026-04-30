В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T10:00
туапсе
вениамин кондратьев
краснодарский край
пожар
нефтебаза
режим чс
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.Теперь перед местными властями стоит задача как можно быстрее привести город в порядок после ЧП, подчеркнул он.
В Туапсе ликвидировали масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе - Кондратьев