В Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минздрав Кубани. РИА Новости Крым, 30.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минздрав Кубани.Ранее в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.

