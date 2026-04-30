Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/v-tuapse-iz-za-chs-na-neftebaze-vveli-ogranicheniya-na-ispolzovanie-vody-1155655804.html
В Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды
Ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минздрав Кубани. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T14:41
краснодарский край
новости
режим чс
туапсе
вода
водоснабжение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209905_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_38c0c3afc04c5d2d92fd712ff8273f3d.png
краснодарский край
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209905_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_c92cecb2861f82787d1d4ace9014ded0.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:41 30.04.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Ограничения на использование сырой воды в условиях ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Минздрав Кубани.
"В связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе действуют меры предосторожности. В целях безопасности временно вводится ограничение на использование сырой воды", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. В регионе после случившегося ввели режим ЧС. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, риска для здоровья жителей Туапсе из-за чрезвычайной ситуации нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
16:52Перемирие на День Победы – каким оно будет
16:36В Крыму ребенок получил травму на детской площадке – идет проверка
16:22В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
16:07Сколько стоит шашлык в Крыму
15:50Мост на Сахалин нужно построить – Путин
15:29Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
15:22Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина
15:15Путин: сила России – в ее многообразии
15:02В Туапсе отменили массовые мероприятия
14:48В регионах изучают 76 языков народов России
14:41В Туапсе из-за ЧС на нефтебазе ввели ограничения на использование воды
14:36Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора
14:29Машина слетела в реку Кубань - погибли двое
14:28Ялта и Массандра остались без света
14:20Никогда такого не было: Бутягин рассказал о своем задержании в Польше
14:04В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей
13:49В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
13:42На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
13:34Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
Лента новостейМолния