В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
В Симферополе из-за аварии более чем на двух десятках улиц нет электричества, сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2026
13:49 30.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии более чем на двух десятках улиц нет электричества, сообщили в компании "Крымэнерго".
Так, света нет на улицах 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Ешиль Ада, Селекционная, Аэрофлотская, Парашютистов, Шевченко, Курганная, Бассейная, Подгорная, 2 Гвардейской Армии, Севастопольская, Аянская, Дружбы, Днепровская, Целинная, Димитрова, Бассейная, Къара Денъиз, Аэродромная.
Кроме того, обесточены переулки Заводской, Аэрофлотский, Ключевой и прилегающие к ним улицы/переулки.
Планируется, что восстановят электроснабжение в течение трех часов.
Ранее в четверг были обесточены из-за аварии около 15 улиц в центре Симферополя.
В четверг днем также сообщалось, что три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях.
