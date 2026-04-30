https://crimea.ria.ru/20260430/v-simferopole-na-dvukh-desyatkakh-ulits-propal-svet-1155653293.html

В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет

В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет

В Симферополе из-за аварии более чем на двух десятках улиц нет электричества, сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T13:49

2026-04-30T13:49

2026-04-30T13:49

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbf5e9b37050cb2df0be41666bce110e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварии более чем на двух десятках улиц нет электричества, сообщили в компании "Крымэнерго".Так, света нет на улицах 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Ешиль Ада, Селекционная, Аэрофлотская, Парашютистов, Шевченко, Курганная, Бассейная, Подгорная, 2 Гвардейской Армии, Севастопольская, Аянская, Дружбы, Днепровская, Целинная, Димитрова, Бассейная, Къара Денъиз, Аэродромная.Кроме того, обесточены переулки Заводской, Аэрофлотский, Ключевой и прилегающие к ним улицы/переулки.Планируется, что восстановят электроснабжение в течение трех часов. Ранее в четверг были обесточены из-за аварии около 15 улиц в центре Симферополя.В четверг днем также сообщалось, что три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество