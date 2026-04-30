https://crimea.ria.ru/20260430/v-sevastopole-s-neradivogo-podryadchika-vzyskali-polmilliarda-rubley-1155659844.html

В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей

В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T16:22

2026-04-30T16:22

2026-04-30T16:22

новости севастополя

прокуратура города севастополя

происшествия

строительство

суд

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных объектов, а также авансовые платежи, но не выполнил работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Как рассказали в ведомстве, в 2021 и 2022 годах государственный заказчик заключил с фирмой-подрядчиком ряд контрактов на проектирование, капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта в городе. На счета компании были перечислены авансы на общую сумму около 542 миллионов рублей.Впоследствии контракты были расторгнуты в условиях полного или частичного неисполнения обязательств. Однако выданные ранее авансы фирма-подрядчик не вернула.Прокуратура направила в Пресненский районный суд города Москвы исковое заявление о взыскании с двух коммерческих организаций и пяти физических лиц незаконно полученного дохода в размере около 542 миллионов рублей.Иск прокурора удовлетворен. С целью обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест.В отношении бывшего гендиректора государственного заказчика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактовИнженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в КерчиВ Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, строительство, суд