В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T16:22
2026-04-30T16:22
2026-04-30T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных объектов, а также авансовые платежи, но не выполнил работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Как рассказали в ведомстве, в 2021 и 2022 годах государственный заказчик заключил с фирмой-подрядчиком ряд контрактов на проектирование, капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта в городе. На счета компании были перечислены авансы на общую сумму около 542 миллионов рублей.Впоследствии контракты были расторгнуты в условиях полного или частичного неисполнения обязательств. Однако выданные ранее авансы фирма-подрядчик не вернула.Прокуратура направила в Пресненский районный суд города Москвы исковое заявление о взыскании с двух коммерческих организаций и пяти физических лиц незаконно полученного дохода в размере около 542 миллионов рублей.Иск прокурора удовлетворен. С целью обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест.В отношении бывшего гендиректора государственного заказчика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактовИнженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в КерчиВ Крыму подрядчик похитил из бюджета 8,5 млн при строительстве котельной
новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, строительство, суд
В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали 542 миллиона рублей ранее выданных авансов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Суд удовлетворил иск прокуратуры Севастополя города о взыскании 542 миллионов рублей с подрядчика, который получил подряды на ремонт и строительство социальных объектов, а также авансовые платежи, но не выполнил работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Как рассказали в ведомстве, в 2021 и 2022 годах государственный заказчик заключил с фирмой-подрядчиком ряд контрактов на проектирование, капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта в городе. На счета компании были перечислены авансы на общую сумму около 542 миллионов рублей.
"При заключении контрактов генеральный директор государственного заказчика способствовал заключению контрактов с данной подрядной организацией, а впоследствии она проявила себя как недобросовестный поставщик. В 2022 году руководитель государственного заказчика уволен с занимаемой должности, а затем сам возглавил эту подрядную организацию", – говорится в сообщении.
Впоследствии контракты были расторгнуты в условиях полного или частичного неисполнения обязательств. Однако выданные ранее авансы фирма-подрядчик не вернула.
Прокуратура направила в Пресненский районный суд города Москвы исковое заявление о взыскании с двух коммерческих организаций и пяти физических лиц незаконно полученного дохода в размере около 542 миллионов рублей.
Иск прокурора удовлетворен. С целью обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест.
В отношении бывшего гендиректора государственного заказчика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.
