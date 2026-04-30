В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей
Пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году... РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Севастополе летом откроют 26 пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году на территории города будут функционировать 26 благоустроенных пляжей, сообщил заместитель начальника Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Артур Умаров.
"Операторы пляжей проводят все необходимые мероприятия – вывозится мусор, проводится санитарная очистка, выравнивается покрытие пляжа, проходит водолазное обследование дна", - рассказал Умаров журналистам.
По его информации, все пляжи заключили договоры на проведение лабораторных исследований. Половина анализов уже сдана. Также 75% пляжей заключили договоры на обучение матросов-спасателей.
Вместе с тем, регулярно проводится мониторинг на наличие мазутных загрязнений. В случае их выявления будут оперативно приниматься соответствующие меры.
Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.
