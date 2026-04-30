В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей - РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T14:04

пляжи

пляжи крыма

новости севастополя

курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году на территории города будут функционировать 26 благоустроенных пляжей, сообщил заместитель начальника Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Артур Умаров.По его информации, все пляжи заключили договоры на проведение лабораторных исследований. Половина анализов уже сдана. Также 75% пляжей заключили договоры на обучение матросов-спасателей.Вместе с тем, регулярно проводится мониторинг на наличие мазутных загрязнений. В случае их выявления будут оперативно приниматься соответствующие меры.Более 360 пляжных территорий в Крыму будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.

