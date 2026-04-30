В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов
В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Бывший зампредседателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя пойдет под суд за взятку 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По версии следователей, бывший чиновник пообещал своему знакомому за вознаграждение содействовать в заключении с ним муниципальных контрактов в сфере строительства.
"На основании этой договоренности в период с июля 2024 по май 2025 года обвиняемый получил взятку в виде услуг имущественного характера – ремонта своего эллинга в районе Стрелецкой бухты – и денег на общую сумму свыше 5,5 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигуранта. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, уточнили в надзорном ведомстве.
"Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук арестован по обвинению в получении взятки в 18 миллионов рублей.
