В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов

В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов

Бывший зампредседателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя пойдет под суд за взятку 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T13:27

2026-04-30T13:27

2026-04-30T13:27

севастополь

взятка

прокуратура города севастополя

происшествия

уголовный кодекс

суд

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Бывший зампредседателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя пойдет под суд за взятку 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.По версии следователей, бывший чиновник пообещал своему знакомому за вознаграждение содействовать в заключении с ним муниципальных контрактов в сфере строительства.Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигуранта. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, уточнили в надзорном ведомстве."Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталий Мелимук арестован по обвинению в получении взятки в 18 миллионов рублей.

севастополь

севастополь, взятка, прокуратура города севастополя, происшествия, уголовный кодекс, суд, новости севастополя