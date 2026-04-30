В регионах изучают 76 языков народов России
В российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов, действуют меры поддержки традиционных промыслов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов, действуют меры поддержки традиционных промыслов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.Многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных и образовательных услуг, добавил Путин.
В регионах изучают 76 языков народов России
В регионах изучают 76 языков народов России – Путин
14:48 30.04.2026 (обновлено: 14:50 30.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов, действуют меры поддержки традиционных промыслов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.
"Сейчас в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов – оленеводства, охоты и многого другого", - сказал глава государства.
Многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных и образовательных услуг, добавил Путин.
"В целом усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков бережно и желательно в полном объеме передавать их новым молодым поколениям", – подчеркнул президент.
