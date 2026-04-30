В мае крымчан ждет двойное полнолуние - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В мае крымчан ждет двойное полнолуние
В мае крымчан ждет двойное полнолуние
В мае жители Крыма смогут наблюдать сразу два полнолуния. Первое астрономическое событие произойдет 1 мая, второе – 31 числа. В народе предстоящие космические... РИА Новости Крым, 30.04.2026
александр вольвач
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В мае жители Крыма смогут наблюдать сразу два полнолуния. Первое астрономическое событие произойдет 1 мая, второе – 31 числа. В народе предстоящие космические события окрестили Цветочным полнолунием и Голубой луной. Однако такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Первое полнолуние произойдет в ночь с 1 на 2 мая. Его еще называют микролунием, поскольку Луна будет находиться в дальней точке своей орбиты от Земли. Поэтому ее размер окажется меньше, чем у обычной полной Луны.

"В целом это полнолуние. Но из-за визуального эффекта уменьшения и снижения яркости такое событие называется еще микролунием. Наблюдать за Луной можно будет без специальных приборов из любой точки Крыма и других регионов страны", – рассказал астроном.

Точная дата явления меняется. Все зависит от лунного цикла. В 2026 году пик космического явления ожидается в 20:20 по московскому времени. Луна взойдет в противоположной на 180° точке горизонта от заката Солнца, добавил Александр Вольвач.
Также ученый объяснил, что название "Цветочная" не имеет отношения к науке. Вероятно, оно связано с весной и расцветом природы. Он добавил, что это не единственное название предстоящего события. У некоторых народов есть и другие, например "Кукурузная" или даже "Драконья".

"Второе полнолуние ожидается 31 мая. Его называют "Голубой Луной". Но это совершенно не связано с цветом", – также объяснил астроном.

Вероятно, здесь идет отсылка к известной идиоме "Однажды под голубой Луной", что означает – практически никогда. Поскольку два полнолуния в календарном месяце редкое событие, но не исключительное. Последний раз его можно было наблюдать в августе 2023 года, пояснил ученый.
Ранее сообщалось, что 3 марта произошло третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления – мартовское полнолуние и лунное затмение – пришлись на один день.
