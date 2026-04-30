https://crimea.ria.ru/20260430/v-mae-krymchan-zhdet-dvoynoe-polnolunie-1155662961.html

В мае крымчан ждет двойное полнолуние

В мае жители Крыма смогут наблюдать сразу два полнолуния. Первое астрономическое событие произойдет 1 мая, второе – 31 числа. В народе предстоящие космические... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T20:23

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149784067_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_13faadf12572bb3ba52c630d2afc09bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В мае жители Крыма смогут наблюдать сразу два полнолуния. Первое астрономическое событие произойдет 1 мая, второе – 31 числа. В народе предстоящие космические события окрестили Цветочным полнолунием и Голубой луной. Однако такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Первое полнолуние произойдет в ночь с 1 на 2 мая. Его еще называют микролунием, поскольку Луна будет находиться в дальней точке своей орбиты от Земли. Поэтому ее размер окажется меньше, чем у обычной полной Луны.Точная дата явления меняется. Все зависит от лунного цикла. В 2026 году пик космического явления ожидается в 20:20 по московскому времени. Луна взойдет в противоположной на 180° точке горизонта от заката Солнца, добавил Александр Вольвач.Также ученый объяснил, что название "Цветочная" не имеет отношения к науке. Вероятно, оно связано с весной и расцветом природы. Он добавил, что это не единственное название предстоящего события. У некоторых народов есть и другие, например "Кукурузная" или даже "Драконья".Вероятно, здесь идет отсылка к известной идиоме "Однажды под голубой Луной", что означает – практически никогда. Поскольку два полнолуния в календарном месяце редкое событие, но не исключительное. Последний раз его можно было наблюдать в августе 2023 года, пояснил ученый.Ранее сообщалось, что 3 марта произошло третье полнолуние 2026 года. Оно известно как "Луна червя", это название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления – мартовское полнолуние и лунное затмение – пришлись на один день.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

александр вольвач, луна, астрономия, полнолуние