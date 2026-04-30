https://crimea.ria.ru/20260430/v-krymu-nazvali-rol-krymskikh-tatar-vo-vneshney-politike-rossii-1155613850.html

В Крыму назвали роль крымских татар во внешней политике России

Есть люди и целые государства, которые хотят поломать отношения России с любыми странами, в том числе с Узбекистаном. И крымские татары в современной внешней... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T07:07

ибраим ширин

крым

крым многонациональный

крымские татары

узбекистан

россия

общество

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147556040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e6f6ddb2ad07a5b2008f9a3a0a76d74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Есть люди и целые государства, которые хотят поломать отношения России с любыми странами, в том числе с Узбекистаном. И крымские татары в современной внешней политике способны сыграть одну из ключевых ролей для Крыма и всей страны, чтобы этого не произошло и РФ, наоборот, становилась самым близким другом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госсовета РК, замглавы "Ассамблеи народов России" РК Ибраим Ширин.Глубокое переплетение"Я верю, что крымские татары в нашей современной внешней политике, особенно с Узбекистаном, будут играть одну из ключевых ролей для Крыма и для страны в целом... Мы должны закладывать зерно единства, любви и дружбы, чтобы Россия и Узбекистан были едины", – сказал Ширин.По его словам, в этом он в очередной раз убедился, побывав в составе большой делегации в Узбекистане, в Ташкенте и Фергане, на Днях крымско-татарской культуры."Мы приехали с миссией – выстраивать и достраивать мосты, которые есть между крымскими татарами", – отметил Ширин.По его словам, крымских татар с Узбекистаном связывают "глубокая история и такое же глубокое переплетение душ", что доказали и недавно проведенные мероприятия.На концерт крымско-татарского ансамбля песни и танца "Хайтарма", например, пришли сотни человек и в Ташкенте, и в Фергане, так что мест в зале не хватало, но люди оставались смотреть выступление стоя, танцевали вместе с артистами, а потом "выходили на сцену, целовали их и плакали", рассказал Ширин."Больше 30 лет ансамбль "Хайтарма" не приезжал к себе на вторую родину, где он образовался. И это выступление показало то, что крымские татары, которые живут в Узбекистане, очень сильно соскучились по своей культуре, своим традициям, песням, и они всех нас знают", – поделился он.Таким образом, по словам Ширина, и сегодня крымские татары все еще чувствуют себя в Узбекистане как дома, "только с узбекским колоритом и рядом с узбекским народом, очень добродушным и гостеприимным" – таким, каким и был более восьмидесяти лет тому назад, встречая тысячи и тысячи вынужденных переселенцев из Крыма. Трагическая страница истории: депортация народов Крыма"Они нас приняли, приютили. Понятно, наверное, была какое-то время притирка между народами. Но в любом случае мы оттуда вернулись так, что более 70% населения крымских татар были с высшим образованием, с профессиями. И крымские татары, здесь теперь живя, все благодарят Узбекистан за свою молодость, историю, своих родителей", - продолжил депутат.Многие из тех, кто приходит сегодня на мероприятия в рамках Дней крымскотатарской культуры в Узбекистане – родственники или знакомые крымчан, друзья их отцов и матерей или бабушек и дедушек. "Некоторые рассказывают, как они в детстве делили один трехколесный велосипед на четыре семьи", – вспоминает Ширин.Чтобы укреплялись мостыВсе это то, что делает связь между Узбекистаном и Крымом и всей Россией очень крепкой и трепетной, "но не надо думать, что по старой советской дружбе получится выстроить мосты на века вперед", сказал он.Для этой цели "крымский десант" в Узбекистане провел не только концерты, но и круглые столы, презентации и простые человеческие встречи.Презентовали и готовый уже эскизный проект памятника, посвященного крымским татарам, вложившим свои труд и любовь в Узбекистан.Скульптором и идеологом этой работы является Айдер Алиев, автор памятника дважды Герою Советского Союза, летчику-испытателю Амет-Хан Султану в Симферополе и многих других. "У него и в Узбекистане монументальные работы, за которые он получил награды уровня СССР", – заметил Ширин.Теперь при активном участии проживающих на узбекской земле крымских татар будет решаться вопрос установки монумента: правовые аспекты, земельный вопрос и прочее.Привезли из Крыма и книги, презентовали первый том альманаха о крымских татарах, прославивших Узбекистан в разные годы. Укрепляются благодаря таким поездкам с участием депутатов Госсовета Крыма и отношения России и Узбекистана в образовательной сфере, в частности налаживаются прямые контакты между школами, сказал Ширин.Так, например, парламентарий ГС РК и директор школы №44 им. Героя России Алиме Абденановой Гульнара Муртазаева, также вошедшая в состав крымской делегации, укрепляет взаимодействие с русской школой в Фергане, уточнил он."Это частная русская школа, сильная. Директор ее возглавляет организацию славянских народов и взаимодействует с российским посольством и всеми нашими официальными структурами, которые представлены в Узбекистане. Отношения между двумя директорами выстроились очень хорошие, и в будущем, дай бог, будут подписываться разные документы между школами, и они будут сотрудничать", - рассказал Ширин.Ради общего светлого будущегоКроме того, очень много сейчас прорабатывается планов по организации отдыха в Крыму детей из числа крымских татар, живущих в Узбекистане, добавил он."Чтобы их как-то притягивать сюда, в наши лагеря. Чтобы дети видели свой родной Крым, общались с другими крымскими татарами, которые здесь... Потому что еще 20-30 лет, и эти поколения могут потеряться. И нам нужно воспитать новые поколения, которые будут между собой выстраивать такие же хорошие народно-дипломатические и вообще в целом отношения", – подчеркнул депутат.В Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России Еще одним очень важным аспектом в части развития и укрепления отношений между Россией и Узбекистаном через Крым и крымских татар являются бизнес-интересы – этому направлению уделят особое внимание в рамках следующей поездки, сказал Ширин.Парламентарий отметил, что интерес в Узбекистане к укреплению бизнес-связей с Крымом сегодня есть, и он довольно большой."Потому что есть ребята, которые каждый год ездят в Крым к родственникам, друзьям, но живут в Узбекистане и развиваются там. Есть крымские татары, среди которых и мои друзья, у которых кинотеатры в Ташкенте, различные другие виды бизнеса. Есть те, кто занимаются специями, фруктами, овощами, их поставками напрямую из Узбекистана в Крым, и они выстраивают очень большие бизнес-отношения", – рассказал Ширин.Все это – и культура, и образование, и бизнес, и многое другое, что нас объединяет, – те ценности, которые становятся фундаментом под будущие кирпичики важных и нужных смыслов для обеих наших стран, наших народов, подчеркнул депутат.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

