https://crimea.ria.ru/20260430/v-krymu-budut-sudit-organizatora-sim-boksov-dlya-moshennikov-1155655257.html

В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников

В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников

В Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан.

2026-04-30T21:37

2026-04-30T21:37

2026-04-30T21:37

крым

новости крыма

прокуратура республики крым

мошенничество

самарская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153668476_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_91fb3fbbd9590ebe4d670591219a7592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Фигурант прибыл в Крым из Самарской области для ведения незаконной деятельности по дистанционному мошенничеству.Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. Вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд.Ранее в Ярославской области было возбуждено уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе, помогавшем украинским кол-центрам в мошенничествах в отношении жителей России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Также в Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.

крым

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, мошенничество, самарская область