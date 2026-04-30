В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников
В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников
В Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T21:37
2026-04-30T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Фигурант прибыл в Крым из Самарской области для ведения незаконной деятельности по дистанционному мошенничеству.Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. Вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд.Ранее в Ярославской области было возбуждено уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе, помогавшем украинским кол-центрам в мошенничествах в отношении жителей России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Также в Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысяча сим-карт для украинской разведки: ФСБ арестовала предпринимателяНовые меры по борьбе с кибермошенниками: какие законы приняла ГосдумаВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
В Крыму будут судить организатора сим-боксов для мошенников

В Крыму будут судить жителя Самарской области за использование мошеннических сим-боксов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить жителя Самарской области, который обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков и похитил 167 тысяч рублей у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Фигурант прибыл в Крым из Самарской области для ведения незаконной деятельности по дистанционному мошенничеству.
"Иные участники организованной группы отправили ему сим-боксы - оборудование в виде абонентского терминала пропуска трафика и 144 сим-карты. С помощью них осуществлялись телефонные звонки потерпевшим, у которых похищено более 167 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. Вину обвиняемый признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Ярославской области было возбуждено уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе, помогавшем украинским кол-центрам в мошенничествах в отношении жителей России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Также в Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.
