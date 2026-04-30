В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина

В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 30.04.2026

В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина

Киевский режим атаковал сельхозпредприятие в Херсонской области, погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

2026-04-30T13:13

2026-04-30T13:13

2026-04-30T13:14

херсонская область

обстрелы всу

владимир сальдо

алешки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал сельхозпредприятие в Херсонской области, погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.По информации губернатора, в Голой Пристани в результате обстрела пострадал мужчина 1980 года рождения. А при сбросе боеприпаса с БПЛА в Новой Збурьевке ранения получила женщина 1945 года рождения.Обстрелы ВСУ повредили частные дома в Новой Маячке и Таврийском, а также легковой автомобиль в Голой Пристани. Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Крынки, Песчановку, Подлесное, Старую Збурьевку. Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Брилевка, Великая Кардашинка, Великая Лепетиха и другие нселенные пункты. 27 апреля стало известно, что два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры, элеваторы и легковые автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ второй день бьют по Самарской области – есть жертвыДроны ВСУ устроили охоту на авто в Каховке: есть раненные и закрыто село154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы

херсонская область

алешки

2026

херсонская область, новости, обстрелы всу, владимир сальдо, алешки