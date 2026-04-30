В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 30.04.2026
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина
2026-04-30T13:13
2026-04-30T13:14
В Херсонской области из-за атаки ВСУ погиб сотрудник сельхозпредприятия

13:13 30.04.2026 (обновлено: 13:14 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал сельхозпредприятие в Херсонской области, погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Между Старой Маячкой и Брилевкой Алешкинского округа удар беспилотника по территории сельхозпредприятия привел к гибели мужчины 1982 года рождения", - написал Сальдо в своем канале МАХ.

По информации губернатора, в Голой Пристани в результате обстрела пострадал мужчина 1980 года рождения. А при сбросе боеприпаса с БПЛА в Новой Збурьевке ранения получила женщина 1945 года рождения.
Обстрелы ВСУ повредили частные дома в Новой Маячке и Таврийском, а также легковой автомобиль в Голой Пристани. Кроме того, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Кардашинку, Крынки, Песчановку, Подлесное, Старую Збурьевку. Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Брилевка, Великая Кардашинка, Великая Лепетиха и другие нселенные пункты.
27 апреля стало известно, что два человека погибли и двое ранены в результате атаки вражеских БПЛА на Херсонскую область. От прицельных ударов также повреждены здания дома культуры, элеваторы и легковые автомобили.
