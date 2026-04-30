Устроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен

2026-04-30T07:37

Никто не знает, где его могила. Кости "Нестора ботаников" вместе с прахом его родственников выкинули из фамильного родового склепа при строительстве новых современных зданий. Дом его – родовое гнездо в Симферополе – разрушен. Что же осталось от того, чье имя почитают самые известные ученые Европы?С севера на югХристан Стевен родился 245 лет назад. Нам невозможно сейчас понять, что двигало его отцом, таможенным чиновником, и почему он отправил своего одиннадцатилетнего сына обучаться древним языкам и медицине в университет финского города Або. Может быть потому, что медик – во все времена профессия благородная, в отличие от таможенника?Затем юноша едет в Петербург в так называемое "Лекарственное училище", получать звание доктора медицины. Несмотря на то, что учится он врачебному делу, с отрочества сфера его интересов – не человек, а изучение насекомых и растений. После окончания альма матер, не проработав и года, вчерашний студент встречает на своем пути того, кто станет его проводником в мир большой Флоры: Стевен знакомится с известным ботаником, исследователем крымского и кавказского мира растений маршалом Фон Биберштейном.Они уезжают в дикие края, практически на окраину России – в горы, где идет война, где к иноверцам отношение далеко не самое дружелюбное. Кизляр, Моздок, Пятигорск, Тифлис и Цхинвал, долины горных рек, глухие углы империи… Маститый ученый и его молодой коллега собирают неоценимую коллекцию насекомых и растений, создают гербарии, лето проводя в экспедициях, а зимой описывая и систематизируя все добытое.Они могут себе позволить заниматься наукой – главный инспектор по шелководству юга России и его дотошный помощник. В многочисленных поездках молодой Стевен собрал для трехтомного труда Биберштейна "Крымско-Кавказская флора" из описанных 2315 видов более половины.В своем первом крымском путешествии Стевен проезжает крошечный заштатный городок Симферополь: не более 500 домов, три греческих и одна армянская церковь, три мечети, три тысячи жителей. Но Салгирская долина рядом с этими кривыми улочками – в тополях и зелени – запала ученому в душу. Пятнадцатью годами позже она станет его обителью. Здесь, на правом берегу Салгира, он впоследствии оборудует небольшой дом, где проведет свою старость, погруженный в исследования.Интродукция раяПрисоединенный к России Крым в начале 1800-х годов становится открытием для российской знати, предпочитающей отдыхать на юге Франции и в Италии. Но в Крыму – то же буйство красок, неистовство природы, "благорастворенность" местного климата, а земля – своя, российская. Это значит, что здесь вырастут дворцы. И сады.Сад – новая ступень эволюции человека. Дикари не знают садов. Не только брать у земли ее плоды, но планировать и взращивать, умножая природные богатства – вот цель садовода.Идея открыть в теплой субтропической Ялте ботанический сад для изучения и преумножения даров флоры принадлежала генерал-губернатору Новороссии Эммануилу Осиповичу де Ришелье. Он обратился к императору Александру I, заручившись поддержкой одного из самых влиятельных столичных вельмож – графа Михаила Воронцова. Императору нравится идея, он издает указ об учреждении на полуострове казенного Императорского ботанического сада. Директором назначается Стевен. Ему 31 год.Экономо-ботанический казенный сад решено было разбить около деревеньки Никита. Там на выкупленных за бюджетный счет землях планируют создать фруктовый сад, парк и питомник полезных растений. Также предполагалась библиотека, обширный гербарий, коллекция образцов древесины – все для развития сельскохозяйственного сектора экономики новых южных краев Российской империи.Лето 1812 года. Французы топчут российскую землю, а у деревни Никита нанятые работники заливают фундаменты первых двух домов. Пока на западных окраинах России идет Отечественная война, Стевен "воюет" с местным населением. Он пытается найти общий язык с крымскими татарами, сначала настороженно воспринявших приезжего. Но Стевен ведет себя дипломатически: обладающий лингвистическими способностями, он говорит с ними по-татарски, чем вызывает глубокое уважение и расположение к себе. Его методы – методы дипломата: он раздал местным жителям десятки тысяч саженцев маслины, грецкого ореха, шелковицы и лаванды с условием выращивать их строго по инструкции.По мысли Христиана Стевена, Никитский сад должен был организовать обширный рассадник всех полезных и декоративных растений южной Европы для распространения их в Крыму. В сентябре 1812 года состоялись первые посадки. А уже через три года ботанический сад выпустил свой первый каталог растений, где числилось в реализации 95 сортов яблонь, 58 сортов груш, шесть ягодных и 15 декоративных пород. Всего же за 14 лет пребывания Стевена в кресле директора императорского сада здесь удалось собрать до 450 видов экзотических деревьев и кустарников, 340 видов эфирномасличных культур, 280 сортов садовых роз.Будучи хорошим хозяйственником, Христиан Стевен понимает: нужно растить не только саженцы, но и кадры. При саде из отроков 9-15 лет – детей крепостных и сирот – организована школа садоводов. В саду они были одновременно и учениками, и работниками. Именно эти дети впоследствии станут у истоков создания на юге России и Украины других ботанических садов и прекрасных парков.Между тем, Христиан Христианович един в двух лицах. Помимо директорства он остается помощником инспектора по шелководству юга России. И после смерти своего коллеги и учителя Биберштейна занимает его должность и со вздохом облегчения оставляет Никитский ботанический: он устал от хозяйственных хлопот, от визитов высокопоставленных гостей, он хочет заниматься изучением флоры полуострова, а не интродукцией здесь растений других стран!Профессор всех российских университетовЕще в 1820 г. Стевен купил в Симферополе у переселившихся в Турцию татар дом. Оставив Никиту, он переехал в Салгирскую долину, в возрасте 54 лет выбрал себе в жены дочь своего друга Марию Карловну Гарцевич. Перед женитьбой ученый принимает российское подданство и православие. Венчание состоялось в Судаке.Семь детей было у Стевена. Дети, наука, свой дом, 12 десятин фруктового сада и виноградника, ботанические исследования, разъезды по работе – вот что составляло жизнь именитого, известнейшего в России естествоиспытателя.В 1849 году Стевен по случаю 50-летнего юбилея своей государственной службы был избран почетным членом Академии наук. То же сделали все русские университеты и несколько почтенных научных сообществ. Через год 69-летний Стевен подает прошение об отставки с поста инспектора по состоянию здоровья.Свои последние годы "салгирский мудрец" безвылазно жил в старом двухэтажном доме. Именно в этом имении, которое окрестные жители прозвали Стевенскими холмами, Христиан Христианович создал главный труд своей жизни "Перечень растений дикорастущих на Крымском полуострове". Труд включал в себя наиболее полный список крымской флоры – 1654 вида, для многих из которых было дано подробное морфологическое и эколого-биологическое описание. Стевен ввел в научный оборот описания более 100 видов. Он собрал огромный гербарий в 23 тысячи листов и подарил его университету в Хельсинки. В Московском университете хранится коллекция крымских насекомых в 9819 энтомологических экспонатов, собранная Стевеном."Стевен был небольшого роста и нежного телосложения; его темперамент был необычайно огнен и живой... Его красивую голову обрамляла богатая серебристая шевелюра, локонами которой, будучи обычно без головного убора, он предоставлял играть ветру; его благожелательные небесно-голубые глаза блестели, как и раньше; многочисленные морщины покрывали его одухотворенное лицо, на которое нельзя было долго глядеть, оставаясь равнодушным; его тонко прорезанный рот с саркастическими черточками в уголках свидетельствовал о многоопытном знании людей..." – писал о нем его ученик и коллега Александр Нордман.Умер Стевен в Симферополе в ночь на 30 апреля (с 17 на 18 апреля по старому стилю) 1863 года. Ветры истории не пощадили ни потомков его славного рода, ни его дом, ни даже его прах. Внук ботаника Александр, менее года служивший министром Крымского Краевого правительства, был расстрелян большевиками. Все, кто остался в живых, были выселены из дома, семейный склеп разграблен.Дом Стевена снесли в 1970-е годы: на этом месте сейчас находится один из вузов силовых структур.Чуть более 20 лет назад девятитонный памятный камень был заложен в парке Салгирка в честь славной династии Стевенов. Но самым значимым обелиском великому крымскому и российскому ученому финского происхождения Христиану Христановичу Стевену стали живые памятники: в его честь названо более 25 растений Крыма и Кавказа.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

