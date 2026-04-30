https://crimea.ria.ru/20260430/urezannaya-integratsiya-vmesto-prisoedineniya-chto-es-khochet-predlozhit-kievu-1155640641.html
Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
В Евросоюзе не исключают, что Украине могут разрешить доступ лишь к отдельным европейским институтам. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает на издание... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T09:17
2026-04-30T09:17
2026-04-30T09:17
европейский союз (ес)
украина
в мире
политика
внешняя политика
сми
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/49/1117924980_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_dae578c23cee0ada0ccccdb7e99da899.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Евросоюзе не исключают, что Украине могут разрешить доступ лишь к отдельным европейским институтам. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает на издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов."Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена", - сказано в тексте.Как сообщает издание, Киев могут начать постепенно присоединять к отдельным сегментам рынков блока, способам финансирования и политическим институтам под видом "ускоренной постепенной интеграции".При этом в ЕС обозначили: Украина не скоро примкнет в их ряды.Литва, в свою очередь, выступила с предложением предоставить Киеву статус "присоединяющегося к ЕС государства".Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на КипреИстерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончитсяКиев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/49/1117924980_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b5fff9d564a1684fc893fcbfb6da5836.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский союз (ес), украина, в мире, политика, внешняя политика, сми, новости
Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
В ЕС хотят предложить Киеву урезанную интеграцию вместо полноценного присоединения - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Евросоюзе не исключают, что Украине могут разрешить доступ лишь к отдельным европейским институтам. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает на издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов.
"Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена", - сказано в тексте.
Как сообщает издание, Киев могут начать постепенно присоединять к отдельным сегментам рынков блока, способам финансирования и политическим институтам под видом "ускоренной постепенной интеграции".
При этом в ЕС обозначили: Украина не скоро примкнет в их ряды.
Литва, в свою очередь, выступила с предложением предоставить Киеву статус "присоединяющегося к ЕС государства".
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против
немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.
При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву",
считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
