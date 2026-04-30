Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву

В Евросоюзе не исключают, что Украине могут разрешить доступ лишь к отдельным европейским институтам. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает на издание... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T09:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Евросоюзе не исключают, что Украине могут разрешить доступ лишь к отдельным европейским институтам. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает на издание Politico со ссылкой на ряд европейских дипломатов."Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена", - сказано в тексте.Как сообщает издание, Киев могут начать постепенно присоединять к отдельным сегментам рынков блока, способам финансирования и политическим институтам под видом "ускоренной постепенной интеграции".При этом в ЕС обозначили: Украина не скоро примкнет в их ряды.Литва, в свою очередь, выступила с предложением предоставить Киеву статус "присоединяющегося к ЕС государства".Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

