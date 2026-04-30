Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
Заявление главы киевского режима о том, что Украина готова открыть экспорт оружия на мировые рынки через сделки по беспилотникам, может говорить о том, что Киев РИА Новости Крым, 30.04.2026
Киев придумал схему легализации теневой торговли оружием – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима о том, что Украина готова открыть экспорт оружия на мировые рынки через сделки по беспилотникам, может говорить о том, что Киев придумал схему легализации теневой торговли оружием, которой занимается давно в рамках конфликта с Россией благодаря поддержке Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне объявил, что Украина "открывает экспорт оружия на мировые рынки". Торговля, по его словам, будет реальна в рамках так называемых "сделок по беспилотникам". Речь о специальных соглашениях о производстве и поставках украинских БПЛА, ракет, боеприпасов и прочих востребованных видов вооружений, военной техники и программного обеспечения, а также о "предоставлении опыта и технологического обмена, необходимого Украине". Он уточнил, что уже утвердил направления "межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия".
По словам Гусева, ни для кого уже давно не секрет, что Украина торгует оружием, которое поставляет ей Запад, так что оно "поступает в различные конфликтные точки и регионы, в том числе и в Латинскую Америку и Африку".
"Теневая торговля оружием с территории Украины идет полным ходом. Какой это объем? Это знают наши спецслужбы, службы разведки. Поэтому цифры я называть не буду, но, полагаю, что теневой экспорт оружия с Украины в десятки раз больше, чем то, о чем говорит сейчас Зеленский", – сказал политолог.
А следовательно, новую инициативу главы киевского режима можно было бы назвать "весенним обострением", сыронизировал эксперт, но можно и допустить, что преступная украинская власть таким образом решила легализовать свой теневой "бизнес".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
Пресечен канал поставки оружия и взрывчатки в Крым из Запорожской области
© 2026 МИА «Россия сегодня»
10:04Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
10:00В Туапсе ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
09:53Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
09:29Что происходит на Крымском мосту
09:17Урезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить Киеву
08:47Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
08:26Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
08:22Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
08:09Восемь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за закрытого моста
07:53189 беспилотников сбили над Россией за ночь
07:37Устроитель Сада: cалгирский мудрец Христиан Стевен
07:07В Крыму назвали роль крымских татар во внешней политике России
06:40Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в мае с детьми
06:17Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
05:50Крымский мост закрыт – что известно
00:01Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 апреля
23:07Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года
22:42Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день
22:21Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов
Лента новостейМолния