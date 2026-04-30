Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы киевского режима о том, что Украина готова открыть экспорт оружия на мировые рынки через сделки по беспилотникам, может говорить о том, что Киев придумал схему легализации теневой торговли оружием, которой занимается давно в рамках конфликта с Россией благодаря поддержке Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне объявил, что Украина "открывает экспорт оружия на мировые рынки". Торговля, по его словам, будет реальна в рамках так называемых "сделок по беспилотникам". Речь о специальных соглашениях о производстве и поставках украинских БПЛА, ракет, боеприпасов и прочих востребованных видов вооружений, военной техники и программного обеспечения, а также о "предоставлении опыта и технологического обмена, необходимого Украине". Он уточнил, что уже утвердил направления "межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия".По словам Гусева, ни для кого уже давно не секрет, что Украина торгует оружием, которое поставляет ей Запад, так что оно "поступает в различные конфликтные точки и регионы, в том числе и в Латинскую Америку и Африку".А следовательно, новую инициативу главы киевского режима можно было бы назвать "весенним обострением", сыронизировал эксперт, но можно и допустить, что преступная украинская власть таким образом решила легализовать свой теневой "бизнес".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать Пресечен канал поставки оружия и взрывчатки в Крым из Запорожской области
Зеленский нашел способ "легализовать" незаконную торговлю оружием – политолог
"Теневая торговля оружием с территории Украины идет полным ходом. Какой это объем? Это знают наши спецслужбы, службы разведки. Поэтому цифры я называть не буду, но, полагаю, что теневой экспорт оружия с Украины в десятки раз больше, чем то, о чем говорит сейчас Зеленский", – сказал политолог.
