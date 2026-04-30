Украина без света – блэкаут частично наступил в семи областях
Семь областей Украины частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2026
Часть Украины обесточена после ударов по энергетической инфраструктуре
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Семь областей Украины частично обесточены после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия "Укрэнерго".
"В результате ударов по энергетической инфраструктуре на утро есть новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях", – сказано в сообщении.
В связи с дефицитом энергомощностей украинцев просят экономить электроэнергию и по возможности отказаться от использования электроприборов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
