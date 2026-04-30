Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму

Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму

В ночь с 1 на 2 мая над Землей взойдет цветочная Луна. Это явление можно будет наблюдать из любой точки страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T10:57

2026-04-30T10:57

2026-04-30T10:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь с 1 на 2 мая над Землей взойдет цветочная Луна. Это явление можно будет наблюдать из любой точки страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Полнолуние называют цветочной Луной, поскольку в это время в Северном полушарии начинается разгар цветения, пояснили в Лаборатории.Астрономы добавили, что главной особенностью мая станет второе полнолуние, которое произойдет в последний день месяца, так называемая голубая Луна."Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берет начало из английской идиомы "когда Луна станет голубой" (несет примерно тот же смысл, что и "после дождичка в четверг", то есть почти никогда, что в случае дождичка, впрочем, не очевидно)", – указали в Лаборатории солнечной астрономии.В отличие от зимних полнолуний, когда спутник Земли можно увидеть высоко над головой, поздней весной и летом луны поднимаются над горизонтом очень незначительно (на 10–20 градусов), поэтому для наблюдения нужен чистый вид на восток, желательно не закрытый близко расположенными деревьями и домами, посоветовали ученые.Кроме того, 24 апреля сообщалось, что самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаКрымские ученые высчитали вероятность столкновения кометы с СолнцемМагнитные бури на Земле – прогноз на май

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, лаборатория солнечной астрономии ики ран, космос, астрономия, новости