Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму
Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму
В ночь с 1 на 2 мая над Землей взойдет цветочная Луна. Это явление можно будет наблюдать из любой точки страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 30.04.2026
Цветочное полнолуние в мае – можно ли увидеть в Крыму

Цветочное полнолуние будет наблюдаться в ночь на 2 мая по всей территории России

10:57 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В ночь с 1 на 2 мая над Землей взойдет цветочная Луна. Это явление можно будет наблюдать из любой точки страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. Самый простой способ увидеть восход Луны – найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180 градусов: Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время", – рассказали ученые.

Полнолуние называют цветочной Луной, поскольку в это время в Северном полушарии начинается разгар цветения, пояснили в Лаборатории.
Астрономы добавили, что главной особенностью мая станет второе полнолуние, которое произойдет в последний день месяца, так называемая голубая Луна.
"Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берет начало из английской идиомы "когда Луна станет голубой" (несет примерно тот же смысл, что и "после дождичка в четверг", то есть почти никогда, что в случае дождичка, впрочем, не очевидно)", – указали в Лаборатории солнечной астрономии.
В отличие от зимних полнолуний, когда спутник Земли можно увидеть высоко над головой, поздней весной и летом луны поднимаются над горизонтом очень незначительно (на 10–20 градусов), поэтому для наблюдения нужен чистый вид на восток, желательно не закрытый близко расположенными деревьями и домами, посоветовали ученые.
Кроме того, 24 апреля сообщалось, что самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса.
