https://crimea.ria.ru/20260430/tri-plyazha-v-anape-poluchili-polozhitelnye-zaklyucheniya-rospotrebnadzora-1155655611.html

Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора

Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора

В Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T14:36

2026-04-30T14:36

2026-04-30T14:36

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155655492_0:235:2683:1744_1920x0_80_0_0_70d001cd4256fc3d55fc33fe38e07ea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе."К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", – сказано в сообщении ведомства."Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка", – уточнили специалисты.На протяжении всего туристического сезона Роспотребнадзор будет проводить плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей, отметили в ведомстве.Также в четверг стало известно, что пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году на территории города будут функционировать 26 благоустроенных пляжей.Ранее сообщалось, что в Крыму Более 360 пляжных территорий будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.

анапа

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пляжи, роспотребнадзор, безопасность, краснодарский край, новости