Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора
Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора
В Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T14:36
2026-04-30T14:36
анапа
пляжи
роспотребнадзор
безопасность
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе."К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", – сказано в сообщении ведомства."Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка", – уточнили специалисты.На протяжении всего туристического сезона Роспотребнадзор будет проводить плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей, отметили в ведомстве.Также в четверг стало известно, что пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году на территории города будут функционировать 26 благоустроенных пляжей.Ранее сообщалось, что в Крыму Более 360 пляжных территорий будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии летом официально начнут работу 47 пляжейНа Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рискахВ Анапе обновляют песок на пляжах
анапа
краснодарский край
анапа, пляжи, роспотребнадзор, безопасность, краснодарский край, новости
Три пляжа в Анапе получили положительные заключения Роспотребнадзора

Три пляжа Анапы получили заключение о соответствии санитарным требованиям

14:36 30.04.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщины занимаются скандинавской ходьбой на пляже в Анапе
Женщины занимаются скандинавской ходьбой на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Анапе три пляжа прошли санитарно-эпидемиологические требования о соответствии санитарным нормам. Такое заключение сделали в Роспотребнадзоре по итогам мониторинга в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", – сказано в сообщении ведомства.
Речь идет о пляжах детского оздоровительного комплекса "Жемчужина", детского оздоровительного комплекса "Аврора" и пансионата "Высокий берег".
"Это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка", – уточнили специалисты.
На протяжении всего туристического сезона Роспотребнадзор будет проводить плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей, отметили в ведомстве.
Также в четверг стало известно, что пляжи Севастополя готовят к открытию курортного сезона. Сейчас проводится водолазное обследование дна и лабораторные исследования воды и песка. Всего этом году на территории города будут функционировать 26 благоустроенных пляжей.
Ранее сообщалось, что в Крыму Более 360 пляжных территорий будут готовы принимать гостей с 1 июня. Вопросу готовности пляжей к лету в Крыму традиционно уделяют большое внимание, он стоит на контроле у главы республики.
АнапаПляжиРоспотребнадзорБезопасностьКраснодарский крайНовости
 
