Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет дрона-перехватчика "Ёлка" на Добропольском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Видеофрагмент посещения центра замглавы Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"Те, кто сейчас занимаются беспилотниками – это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна", – сказал он.
Медведев отметил, что в ближайшее десятилетие продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий. Это в том числе касается и робототехники.
По его словам, сейчас беспилотники играют огромную роль, сковывая всю боевую активность в рамках так называемой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения.
"Эта зона все время расширяется. Было 10 километров, теперь уже 30 километров, и может быть еще больше. Поэтому средства противодействия этому и соответствующие военно-учетные специальности, мне кажется, в ближайшие годы тоже будут актуальными. Пройдет некоторое время, лет через пять мы эту промышленность не узнаем", - добавил зампредседателя Совбеза России.
