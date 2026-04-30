https://crimea.ria.ru/20260430/spetsialisty-bpla-stanut-voennoy-elitoy-rossii--medvedev--1155670624.html

Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев

Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе

2026-04-30T21:10

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154573909_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_b9c5297ada0fcae49b0f27b8e53cb218.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Видеофрагмент посещения центра замглавы Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте".Медведев отметил, что в ближайшее десятилетие продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий. Это в том числе касается и робототехники.По его словам, сейчас беспилотники играют огромную роль, сковывая всю боевую активность в рамках так называемой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения. "Эта зона все время расширяется. Было 10 километров, теперь уже 30 километров, и может быть еще больше. Поэтому средства противодействия этому и соответствующие военно-учетные специальности, мне кажется, в ближайшие годы тоже будут актуальными. Пройдет некоторое время, лет через пять мы эту промышленность не узнаем", - добавил зампредседателя Совбеза России.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

