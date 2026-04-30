Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T21:03
2026-04-30T21:03
2026-04-30T21:10
дмитрий медведев
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
армия и флот
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Видеофрагмент посещения центра замглавы Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте".Медведев отметил, что в ближайшее десятилетие продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий. Это в том числе касается и робототехники.По его словам, сейчас беспилотники играют огромную роль, сковывая всю боевую активность в рамках так называемой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения. "Эта зона все время расширяется. Было 10 километров, теперь уже 30 километров, и может быть еще больше. Поэтому средства противодействия этому и соответствующие военно-учетные специальности, мне кажется, в ближайшие годы тоже будут актуальными. Пройдет некоторое время, лет через пять мы эту промышленность не узнаем", - добавил зампредседателя Совбеза России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала годаДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
дмитрий медведев, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, армия и флот, новости, новости сво
Специалисты БПЛА станут военной элитой России – Медведев
Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты РФ - Медведев
21:03 30.04.2026 (обновлено: 21:10 30.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Специалисты войск беспилотных систем станут костяком будущей военной элиты России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Видеофрагмент посещения центра замглавы Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте".
"Те, кто сейчас занимаются беспилотниками – это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна", – сказал он.
Медведев отметил, что в ближайшее десятилетие продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий. Это в том числе касается и робототехники.
По его словам, сейчас беспилотники играют огромную роль, сковывая всю боевую активность в рамках так называемой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения.
"Эта зона все время расширяется. Было 10 километров, теперь уже 30 километров, и может быть еще больше. Поэтому средства противодействия этому и соответствующие военно-учетные специальности, мне кажется, в ближайшие годы тоже будут актуальными. Пройдет некоторое время, лет через пять мы эту промышленность не узнаем", - добавил зампредседателя Совбеза России.
