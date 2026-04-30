Сколько стоит шашлык в Крыму
Сколько стоит шашлык в Крыму
Во сколько обойдется крымчанам шашлык на майские праздники

16:07 30.04.2026 (обновлено: 16:52 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Приготовление главного блюда майских праздников в этом году обойдется крымчанам около тысячи рублей. Именно столько стоит килограмм шеи или ростбифа из говядины. Но есть варианты уложиться и в меньшую цену.
Средняя стоимость шашлыка из свинины составляет около 500 рублей – килограмм шеи стоит 490 рублей, корейки – 400, вырезки – 550 и ребер – 420.
Максимальная цена шашлыка из курицы – 400 рублей за килограмм филе, около 300 рублей – крылья, голень, окорочка.
Индейка стоит дороже – около 800 рублей за килограмм филе. Стоимость бедра от 720 до 830 рублей за килограмм.
Колбаски для гриля из индейки обойдутся в 500 рублей за килограмм, из свинины – 470. Баварские колбаски стоят около 550 рублей.
И самый дорогой шашлык получится из говядины: ростбиф – 1100 рублей за килограмм, антрекот – 765, шея – 1150, лопатка – 950.
