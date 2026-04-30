Сколько стоит шашлык в Крыму

Сколько стоит шашлык в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Сколько стоит шашлык в Крыму

Приготовление главного блюда майских праздников в этом году обойдется крымчанам около тысячи рублей. Именно столько стоит килограмм шеи или ростбифа из... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T16:07

2026-04-30T16:07

2026-04-30T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Приготовление главного блюда майских праздников в этом году обойдется крымчанам около тысячи рублей. Именно столько стоит килограмм шеи или ростбифа из говядины. Но есть варианты уложиться и в меньшую цену.Средняя стоимость шашлыка из свинины составляет около 500 рублей – килограмм шеи стоит 490 рублей, корейки – 400, вырезки – 550 и ребер – 420.Максимальная цена шашлыка из курицы – 400 рублей за килограмм филе, около 300 рублей – крылья, голень, окорочка.Индейка стоит дороже – около 800 рублей за килограмм филе. Стоимость бедра от 720 до 830 рублей за килограмм.Колбаски для гриля из индейки обойдутся в 500 рублей за килограмм, из свинины – 470. Баварские колбаски стоят около 550 рублей.И самый дорогой шашлык получится из говядины: ростбиф – 1100 рублей за килограмм, антрекот – 765, шея – 1150, лопатка – 950.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шашлык, мясо, цены на мясо в крыму, майские праздники, крым, новости крыма