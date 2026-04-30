Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
2026-04-30T10:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
краснодарский край
новости
сбу (служба безопасности украины)
украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала 63-летнего жителя Краснодара по подозрению в госизмене. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, мужчина передавал Киеву данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Кубани и Ставрополья.По данным силовиков, фигурант через WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ. Ему он передал фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант взят под стражу.
