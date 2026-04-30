Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
Шпионил для СБУ: житель Краснодара задержан за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. ФСБ задержала 63-летнего жителя Краснодара по подозрению в госизмене. Как сообщает Центр общественных связей ведомства, мужчина передавал Киеву данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Кубани и Ставрополья.
По данным силовиков, фигурант через WhatsApp инициативно установил контакт с представителем СБУ. Ему он передал фото и координаты предприятий, а также планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.
"Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте", – цитирует сообщение РИА Новости.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене. Фигурант взят под стражу.
