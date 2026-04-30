Шесть поездов из Крыма задерживаются в пути до 6,5 часов
2026-04-30T22:47
поезд
поезд "таврия"
крымский мост
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости крыма
гранд сервис экспресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть следующих из Крыма поездов задерживаются в пути следования на срок от 2 до 6,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.По состоянию на 22:00 мск в пути задерживаются поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс":№174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля – задерживается на 6,5 часов;№092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля – задерживается на 6 часов;№098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля – задерживается на 3 часа;№076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля – задерживается на 4 часа;№028/027 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля – задерживается на 3 часа;№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 30 апреля – задерживается на 2 часа.Время задержки в пути может измениться – начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, напомнил перевозчик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
ПоездПоезд "Таврия"Крымский мостЖелезные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуНовости КрымаГранд Сервис Экспресс
 
