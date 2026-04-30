Шесть поездов из Крыма задерживаются в пути до 6,5 часов

Шесть поездов из Крыма задерживаются в пути до 6,5 часов - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Шесть поездов из Крыма задерживаются в пути до 6,5 часов

Шесть следующих из Крыма поездов задерживаются в пути следования на срок от 2 до 6,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T22:47

2026-04-30T22:47

2026-04-30T22:47

поезд

поезд "таврия"

крымский мост

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

новости крыма

гранд сервис экспресс

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть следующих из Крыма поездов задерживаются в пути следования на срок от 2 до 6,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщает оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.По состоянию на 22:00 мск в пути задерживаются поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс":№174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля – задерживается на 6,5 часов;№092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля – задерживается на 6 часов;№098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля – задерживается на 3 часа;№076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля – задерживается на 4 часа;№028/027 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля – задерживается на 3 часа;№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением 30 апреля – задерживается на 2 часа.Время задержки в пути может измениться – начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, напомнил перевозчик.

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", крымский мост, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, гранд сервис экспресс