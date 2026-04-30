Рейтинг@Mail.ru
Шалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детей - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/shalost-s-ognem-v-krymu-na-pozhare-spasli-dvukh-detey-1155665421.html
Шалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детей
Огнеборцы спасли двух детей на пожаре в частном доме в Советском районе Крыма, предварительная причина возгорания – шалость с огнем. РИА Новости Крым, 30.04.2026
новости крыма
сакский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155664979_0:123:1020:697_1920x0_80_0_0_d9ef7ccceb2614c975572228abb7d413.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155664979_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_da3b234874d5b351db461917f56ec384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Двух детей спасли на пожаре в частном доме в Крыму – МЧС

18:16 30.04.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатели МЧС России
Спасатели МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Огнеборцы спасли двух детей на пожаре в частном доме в Советском районе Крыма, предварительная причина возгорания – шалость с огнем. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"Спасатели в поселке Советский выехали на пожар в частном доме, где в комнате горели вещи и мебель. Звено газодымозащитников при проведении разведки обнаружили и спасли двух детей: 13-летнюю и 10-летнего сестру и брата", – говорится в сообщении.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пожар ликвидировали 17 человек и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания – детская шалость с огнем, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаСакский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
