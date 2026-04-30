Рейтинг@Mail.ru
Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/severnaya-tyaga-vetrov-s-kakoy-pogodoy-krym-vstretit-pervomayskiy-prazdnik-1155658364.html
Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник
Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник
В первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал...
2026-04-30T19:22
2026-04-30T19:22
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
крым
прогноз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на субботу, по прогнозу специалиста, ситуация улучшится – распогодится.Сценарий погоды третьего мая будет идентичный второму числу, поделился метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260430/mayskie-morozy-nadvigayutsya-na-krym-1155646937.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80a8531aa50e15cbd7e77503bff83ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым, прогноз
Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник

Циклон с дождями придет в Крым на майские праздники – прогноз от ФОБОС

19:22 30.04.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода
Непогода - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В пятницу на Первомай сохранится северная тяга ветров, местами кратковременный дождь, ночью +4…+7, днем +9…+12", – дает прогноз метеоролог ФОБОС.

В ночь на субботу, по прогнозу специалиста, ситуация улучшится – распогодится.

"Переменная облачность, без осадков, +1…+4. Днем скажется влияние высотного циклона, пойдут небольшие дожди, +9…+12 градусов", – прогнозирует Евгений Тишковец.

Сценарий погоды третьего мая будет идентичный второму числу, поделился метеоролог.
"Опять в ночь распогодится, под утро посвежеет до +1…+4, а днем снова скажется влияние Черноморской депрессии и брызнут небольшие дожди, максимум +10…+13 – это аномально холодно для юга нашей страны", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Снег на цветущих деревьях в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
11:52
Майские морозы надвигаются на Крым
 
Погода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаКрымПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Голод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг Ирана
19:51Какая цена на нефть вызовет рецессию мировой экономики и что будет в России
19:40Граждане массово хотят вступить в отряд "Севастополь"
19:22Северная тяга ветров: с какой погодой Крым встретит Первомайский праздник
19:05Крым примет на отдых детей из Курской области
18:50Полностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины
18:40Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов
18:31В Туапсе резервуары НПЗ защитят дренажной системой
18:16Шалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детей
18:10Опасность миновала: в Севастополе отбой воздушной тревоги
18:03Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество
17:55Меликов покинет должность главы Дагестана – Путин
17:52Симферополь замер в 8-балльных пробках
17:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:39В Севастополе перекрыт рейд
17:25Два поезда "Таврия" отправятся в путь из Крыма не ранее 20:00
17:07Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
16:52Перемирие на День Победы – каким оно будет
16:36В Крыму ребенок получил травму на детской площадке – идет проверка
16:22В Севастополе с нерадивого подрядчика взыскали полмиллиарда рублей
Лента новостейМолния