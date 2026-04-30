Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество
Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города в четверг.В ночь на 26 ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.27 апреля военные отразили очередную атаку на город, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал.
Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество

В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсацию за поврежденное от атак ВСУ имущество

18:03 30.04.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города в четверг.

"Выделили из резервного фонда 30 миллионов рублей для выплат севастопольцам, чье имущество пострадало в результате атак ВСУ", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.

В ночь на 26 ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.
27 апреля военные отразили очередную атаку на город, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал.
