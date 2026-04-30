Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам...

2026-04-30T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города в четверг.В ночь на 26 ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.27 апреля военные отразили очередную атаку на город, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал.

