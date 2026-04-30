Севастопольцы получат 30 млн рублей за поврежденное от атак ВСУ имущество
Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T18:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей на выплаты жителям, чье имущество пострадало от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города в четверг.В ночь на 26 ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.27 апреля военные отразили очередную атаку на город, уничтожив 14 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал.
В Севастополе выделили 30 млн рублей на компенсацию за поврежденное от атак ВСУ имущество