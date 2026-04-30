Севастопольским фермерам возместят часть затрат

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное сопровождение, электричество, топливо, зарплату и страховые взносы за сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Животноводы Севастополя получат более пяти миллионов рублей господдержки", - говорится в сообщении.
Подать заявки субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства могут до 14 мая 2026 года. Они будут рассмотрены в рамках конкурсного отбора.
Компенсации выплачиваются по двум направлениям: на покупку животных и их содержание, а также затраты на одну тонну произведенного и реализованного мяса птицы.
Ранее сообщалось, что производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство.
