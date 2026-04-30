https://crimea.ria.ru/20260430/sevastopolskim-fermeram-vozmestyat-chast-zatrat-1155647345.html
Севастопольским фермерам возместят часть затрат
В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T21:56
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132515628_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b035d8e6077bfe846f6e7fcbccaac14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное сопровождение, электричество, топливо, зарплату и страховые взносы за сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Подать заявки субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства могут до 14 мая 2026 года. Они будут рассмотрены в рамках конкурсного отбора. Компенсации выплачиваются по двум направлениям: на покупку животных и их содержание, а также затраты на одну тонну произведенного и реализованного мяса птицы.Ранее сообщалось, что производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132515628_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_024f68d1ff04a5686dd51c98b606dc1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Севастополе животноводам выплатят более пяти миллионов рублей господдержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное сопровождение, электричество, топливо, зарплату и страховые взносы за сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Животноводы Севастополя получат более пяти миллионов рублей господдержки", - говорится в сообщении.
Подать заявки субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства могут до 14 мая 2026 года. Они будут рассмотрены в рамках конкурсного отбора.
Компенсации выплачиваются по двум направлениям: на покупку животных и их содержание, а также затраты на одну тонну произведенного и реализованного мяса птицы.
Ранее сообщалось,
что производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
