https://crimea.ria.ru/20260430/sevastopolskim-fermeram-vozmestyat-chast-zatrat-1155647345.html

Севастопольским фермерам возместят часть затрат

Севастопольским фермерам возместят часть затрат - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Севастопольским фермерам возместят часть затрат

В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное...

2026-04-30T21:56

2026-04-30T21:56

2026-04-30T21:56

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132515628_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b035d8e6077bfe846f6e7fcbccaac14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начали принимать заявки на выплату компенсации животноводческим фермам. Субсидия покроет часть расходов на корма, препараты, ветеринарное сопровождение, электричество, топливо, зарплату и страховые взносы за сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Подать заявки субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства могут до 14 мая 2026 года. Они будут рассмотрены в рамках конкурсного отбора. Компенсации выплачиваются по двум направлениям: на покупку животных и их содержание, а также затраты на одну тонну произведенного и реализованного мяса птицы.Ранее сообщалось, что производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, животноводство, животноводство в крыму, субсидии, новости севастополя, сельское хозяйство