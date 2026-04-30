Разбиты склады и инфраструктура – в Одессе ночью прогремела серия взрывов

2026-04-30T10:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Одессы на Украине минувшей ночью прогремела серия взрывов. Удары фиксировали по объектам инфраструктуры и складам. Об этом сообщают украинские СМИ."В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры и в складские здания", – сказано в сообщении.Также сообщается, что больше всего повреждений получил Приморский район.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области примерно с полуночи.Ранее стало известно, что в ночь на понедельник в Одессе, Черниговской и Сумской областях и ряде других регионов Украины прогремела серия мощных взрывов. Повреждены объекты транспортной и критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.

