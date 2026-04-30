https://crimea.ria.ru/20260430/putin-sila-rossii--v-ee-mnogoobrazii-1155656757.html
Путин: сила России – в ее многообразии
В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, именно в этом национальном многообразии состоит универсальность и сила страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.04.2026
владимир путин (политик)
россия
общество
год единства народов россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155656899_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_38b0e42ee5dbbe81598d8f37668713c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, именно в этом национальном многообразии состоит универсальность и сила страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.Каждый народ, входящий в братскую семью народов России, является общим достоянием, добавил Путин.Он отметил, что сбережение, преумножение и благополучие малочисленных народов – это сбережение и преумножение всего многонационального народа России.Президент подчеркнул, что Россия исторически формировалась именно как союз народов, в основе которого – уважение к ценностям, самобытности разных этносов.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155656899_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_549308fd2bd3c2b66a2a928fdd11ca1a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Универсальность и сила России состоит в ее многообразии – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, именно в этом национальном многообразии состоит универсальность и сила страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.
"В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них - неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия и хранитель уникальных традиций, культур, характеров… Хочу подчеркнуть – универсальность и сила России в ее многообразии", – сказал глава государства.
Каждый народ, входящий в братскую семью народов России, является общим достоянием, добавил Путин.
Он отметил, что сбережение, преумножение и благополучие малочисленных народов – это сбережение и преумножение всего многонационального народа России.
Президент подчеркнул, что Россия исторически формировалась именно как союз народов, в основе которого – уважение к ценностям, самобытности разных этносов.
"И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И, когда я сказал "единая семья" – вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом", – сказал российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.