Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T17:07
2026-04-30T17:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.Суд установил, что в октябре 2023 года осужденный разместил в открытом канале комментарий, содержащий призывы к нанесению ядерного удара по территории России. Публикация находилась в свободном доступе и была доступна неограниченному кругу пользователей, проинформировали в прокуратуре.Расследование проводилось УФСБ России по краю. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Использованный при совершении преступления мобильный телефон конфискован в доход государства, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.Ранее в Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада ПобедыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенкаГотовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКНПризывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
новости, краснодарский край, происшествия, суд, приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о призывах к ядерному удару по России. Фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "интернет")", – сказано в сообщении.
Суд установил, что в октябре 2023 года осужденный разместил в открытом канале комментарий, содержащий призывы к нанесению ядерного удара по территории России. Публикация находилась в свободном доступе и была доступна неограниченному кругу пользователей, проинформировали в прокуратуре.
Расследование проводилось УФСБ России по краю. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
"Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на два года", – добавили в сообщении.
Использованный при совершении преступления мобильный телефон конфискован в доход государства, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее в Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада Победы
НовостиКраснодарский крайПроисшествияСудПриговор
 
