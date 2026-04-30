https://crimea.ria.ru/20260430/prizyval-k-yadernomu-udaru-po-rossii-muzhchina-poluchil-tri-goda-za-kommentariy-1155659474.html

Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий - РИА Новости Крым, 30.04.2026

За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

новости

краснодарский край

происшествия

суд

приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_626d51942cd9f05b93467ebfc0b91a23.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.Суд установил, что в октябре 2023 года осужденный разместил в открытом канале комментарий, содержащий призывы к нанесению ядерного удара по территории России. Публикация находилась в свободном доступе и была доступна неограниченному кругу пользователей, проинформировали в прокуратуре.Расследование проводилось УФСБ России по краю. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Использованный при совершении преступления мобильный телефон конфискован в доход государства, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.Ранее в Керчи бывшего украинского пограничника приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к нанесению ударов по Красной Площади во время проведения Парада ПобедыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенкаГотовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКНПризывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

