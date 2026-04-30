Призывал к ядерному удару по России: мужчина получил три года за комментарий
За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.04.2026
За призыв ударить по России ядерным оружием мужчина получил три года заключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. За комментарии с призывом ударить по территории России ядерным оружием, россиянин получил три года колонии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о призывах к ядерному удару по России. Фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "интернет")", – сказано в сообщении.
Суд установил, что в октябре 2023 года осужденный разместил в открытом канале комментарий, содержащий призывы к нанесению ядерного удара по территории России. Публикация находилась в свободном доступе и была доступна неограниченному кругу пользователей, проинформировали в прокуратуре.
Расследование проводилось УФСБ России по краю. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
"Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на два года", – добавили в сообщении.
Использованный при совершении преступления мобильный телефон конфискован в доход государства, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.
