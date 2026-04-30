Полностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины
2026-04-30T18:50
Трамп назвал Мерца "полностью неэффективным" в урегулировании конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "полностью неэффективным" в вопросе урегулирования украинского конфликта.
"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению конфликта России и Украины (где он оказался полностью неэффективен!) и наведению порядка в своей проблемной стране, особенно в вопросах миграции и энергетики", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Мерцу следует тратить меньше времени на "вмешательство в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным".
Ранее Мерц заявил, что у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению канцлера Германии, Вашингтон "подвергается унижению" со стороны иранского руководства. При этом деэскалации ситуации пока не ожидается, поскольку у Белого дома нет никаких планов действий, добавил он.
