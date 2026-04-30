Полностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "полностью неэффективным" в вопросе урегулирования украинского... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T18:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "полностью неэффективным" в вопросе урегулирования украинского конфликта.По словам Трампа, Мерцу следует тратить меньше времени на "вмешательство в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным".Ранее Мерц заявил, что у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению канцлера Германии, Вашингтон "подвергается унижению" со стороны иранского руководства. При этом деэскалации ситуации пока не ожидается, поскольку у Белого дома нет никаких планов действий, добавил он.

