Полностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Полностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины
2026-04-30T18:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "полностью неэффективным" в вопросе урегулирования украинского конфликта.По словам Трампа, Мерцу следует тратить меньше времени на "вмешательство в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным".Ранее Мерц заявил, что у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению канцлера Германии, Вашингтон "подвергается унижению" со стороны иранского руководства. При этом деэскалации ситуации пока не ожидается, поскольку у Белого дома нет никаких планов действий, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потерпела поражение – ТрампУрезанная интеграция вместо присоединения: что ЕС хочет предложить КиевуПутин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили
18:50 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "полностью неэффективным" в вопросе урегулирования украинского конфликта.
"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению конфликта России и Украины (где он оказался полностью неэффективен!) и наведению порядка в своей проблемной стране, особенно в вопросах миграции и энергетики", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, Мерцу следует тратить меньше времени на "вмешательство в действия тех, кто устраняет иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным".
Ранее Мерц заявил, что у США нет стратегии по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению канцлера Германии, Вашингтон "подвергается унижению" со стороны иранского руководства. При этом деэскалации ситуации пока не ожидается, поскольку у Белого дома нет никаких планов действий, добавил он.
