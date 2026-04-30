Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
https://crimea.ria.ru/20260429/vylazka-na-shashlyki-pod-ugrozoy--kakoy-budet-pogoda-v-krymu-1-maya-1155615738.html
Похолодание и дождь: погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В четверг ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +10…+14; в горах ночью 0…+2, днем +2…+7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +9, днем от +12 до +14 градусов.
