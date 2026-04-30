Перемирие на День Победы: что показала готовность России к такому решению

Перемирие на День Победы: что показала готовность России к такому решению - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Перемирие на День Победы: что показала готовность России к такому решению

Готовность России объявить перемирие на День Победы означает, что РФ абсолютно уверена в своих силах и позициях в зоне СВО и не боится их утратить на время... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T22:07

2026-04-30T22:07

2026-04-30T22:07

Готовность России к перемирию на День Победы доказывает ее силу – мнение Готовность России к перемирию на День Победы доказывает ее силу – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Готовность России объявить перемирие на День Победы означает, что РФ абсолютно уверена в своих силах и позициях в зоне СВО и не боится их утратить на время прекращения огня в святой для страны праздник. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Накануне во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.Позже глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что поручил выяснить детали предложения России о перемирии у американских властей. К 30 апреля реакции из Киева не поступило. В Кремле заявили, что она и не нужна, поскольку это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться.Тем временем украинские СМИ распространяют информацию о том, что Россия "просит перемирия из-за своей "слабости" и опасений за безопасность при проведении парада".По словам Шатрова, такая реакция Украины является обычной практикой: она всегда направлена на то, чтобы представлять электорату любые новости, касающиеся России, только с выгодной для Зеленского стороны.И обратил внимание на то, что за время проведения СВО в России прошло уже четыре парада на 9 мая, причем на 80-летие Победы он был очень масштабный. "Когда был парад на 80-летие Победы, было много иностранных гостей, тем не менее никто не просил перемирия. Хотя, наверное, хотелось бы предлагать перемирие, это святой праздник", – сказал Шатров.Он подчеркнул, что в России не скрывают, а наоборот, всегда много говорят о необходимости соблюдать меры безопасности, которые в нынешних условиях, конечно, повышены. "Именно поэтому мы уже давно не видели эскадрильи пролетающих над Москвой самолетов: пока не позволяет ситуация", отметил политолог."И Россия говорит откровенно, что в целях безопасности мы не устраиваем мощный воздушный парад. Тем не менее самолеты всегда прилетают, но в ограниченном количестве, и сейчас будут российские пилотажные группы над Москвой пролетать", – добавил собеседник.Поэтому уже один тот факт, что Россия заявила о готовности объявить перемирие на День Победы, не ожидая от Киева ответа, говорит о том, то наша страна абсолютно уверена: за время прекращения огня она не потеряет ни одного квадратного километра возвращенной территории и может себе это позволить, считает Шатров.При этом предложение России – это и серьезный политический ход, имеющий под собой не менее серьезную гуманитарную основу, добавил политолог."Потому что, как мы знаем, с некоторых пор на Украине 9 мая вообще не праздник... То есть, объявляя перемирие на девятое мая, мы напоминаем о дате, которая является памятной для всех народов бывшего Советского Союза. И это напоминание нашей страны о том, что мы однажды уже победили фашизм... И то, что Украина выбивается из этого ряда, не является, конечно, достоинством и воспринимается неоднозначно и в нынешней Украине", – подытожил эксперт.Напомним, в 2025 году Зеленской отверг предложение России о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне."Иуда 21 века": в МИД РФ высказались о Зеленском и его указе о 9 маяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие на День Победы – каким оно будетЗеленский продлил военное положение и мобилизацию на УкраинеНа Украине заговорили о замене Зеленского: кто инициатор и зачем

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, день победы, владимир путин (политик), россия, перемирие, украина