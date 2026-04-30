https://crimea.ria.ru/20260430/peremirie-na-den-pobedy--kakim-ono-budet-1155661123.html

Перемирие на День Победы – каким оно будет

Перемирие на День Победы – каким оно будет - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Перемирие на День Победы – каким оно будет

Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T16:52

2026-04-30T16:52

2026-04-30T16:52

кремль

дмитрий песков

россия

владимир путин (политик)

день победы

перемирие

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает прекращение огня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.Дмитрий Песков, комментируя отсутствие ответа на данную инициативу со стороны Украины, заявил, что реакции Киева для это не нужно, поскольку это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться.В четверг Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, владимир путин (политик), день победы, перемирие, украина