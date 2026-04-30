Перемирие на День Победы – каким оно будет
Формат перемирия в зоне СВО на День Победы подразумевает прекращение огня – Кремль
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает прекращение огня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть.
"Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир – ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
Дмитрий Песков, комментируя отсутствие ответа на данную инициативу со стороны Украины, заявил, что реакции Киева для это не нужно, поскольку это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться.
В четверг Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы.
Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.
