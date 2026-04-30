Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026...
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
"Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2027 году будут следующие дни отдыха:
—с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года
—с 21 по 23 февраля
—с 6 по 8 марта
—с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая
—с 12 по 14 июня
—с 4 по 7 ноября
—31 декабря 2027 года
Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства, отметили в министерстве.
Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники - Ораза байрама, Пасха, Курбан байрам, Троица.
