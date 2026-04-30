Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026... РИА Новости Крым, 30.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.В 2027 году предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2027 году будут следующие дни отдыха:Согласно Трудовому кодексу РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства, отметили в министерстве.Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают религиозные праздники - Ораза байрама, Пасха, Курбан байрам, Троица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

