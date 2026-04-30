Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T08:47
2026-04-30T08:58
магадан
происшествия
шахта
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111169/24/1111692487_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_9a234627ff83bfb7c3461ea881b60faf.jpg
Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди

В Магаданской области на людей обрушился рудник

08:47 30.04.2026 (обновлено: 08:58 30.04.2026)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМашина МЧС
Машина МЧС - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 8 человек", - говорится в сообщении.
К месту обрушения рудника направлены силы МЧС: пожарные, горноспасатели и медики. Всего 16 человек и шесть спецмашин. К вылету готовят вертолет Ми-8 МЧС России, уточнили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.
