Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди

Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.К месту обрушения рудника направлены силы МЧС: пожарные, горноспасатели и медики. Всего 16 человек и шесть спецмашин. К вылету готовят вертолет Ми-8 МЧС России, уточнили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное делоВзрыв произошел в шахте в Ростовской области – есть погибшиеВсех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР

