https://crimea.ria.ru/20260430/obrushenie-rudnika-proizoshlo-v-magadanskoy-oblasti--pod-zavalami-lyudi-1155640593.html
Обрушение рудника произошло в Магаданской области – под завалами люди
Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T08:47
магадан
происшествия
шахта
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111169/24/1111692487_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_9a234627ff83bfb7c3461ea881b60faf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Обрушение рудника произошло в Магаданской области, под завалами могут находиться восемь человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.К месту обрушения рудника направлены силы МЧС: пожарные, горноспасатели и медики. Всего 16 человек и шесть спецмашин. К вылету готовят вертолет Ми-8 МЧС России, уточнили в ведомстве.Ранее в четверг сообщалось, что Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина накрыла бригаду горняков в Бурятии – открыто уголовное делоВзрыв произошел в шахте в Ростовской области – есть погибшиеВсех горняков подняли из попавшей под обстрел шахты в ЛНР
магадан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111169/24/1111692487_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_4f6fef17d1df9f83d4b06c2c503e632e.jpg
В Магаданской области на людей обрушился рудник
08:47 30.04.2026 (обновлено: 08:58 30.04.2026)