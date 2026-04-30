Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура

Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура

Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5" состоялся вечером в четверг, сообщает "Роскосмос". РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T21:40

2026-04-30T21:40

2026-04-30T21:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5" состоялся вечером в четверг, сообщает "Роскосмос".Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана, указали в "Роскосмосе"."Союз-5" — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Основные ее преимущества: снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки; двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения; использование экологически чистых компонентов топлива.Ранее "Роскосмос" сообщил, что Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

космос

россия

байконур

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Старт ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур С Байконура впервые стартовала ракета "Союз-5". 2026-04-30T21:40 true PT0M19S

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, россия, новости, байконур, видео, видео