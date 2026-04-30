https://crimea.ria.ru/20260430/novuyu-rossiyskuyu-raketu-nositel-soyuz-5-zapustili-s-baykonura-1155671171.html
Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура
2026-04-30T21:40
космос
роскосмос
россия
новости
байконур
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155671367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2d3c9017e9e97a1539d4e0c6ebbd7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5" состоялся вечером в четверг, сообщает "Роскосмос".Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана, указали в "Роскосмосе"."Союз-5" — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Основные ее преимущества: снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки; двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения; использование экологически чистых компонентов топлива.Ранее "Роскосмос" сообщил, что Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса – ПутинЗапущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155671367_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f162408a484b98825f29c862cfdbf2e8.jpg
Старт ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур
С Байконура впервые стартовала ракета "Союз-5".
true
PT0M19S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
true
PT0M19S
Состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5"
21:40 30.04.2026 (обновлено: 21:49 30.04.2026)