Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с Байконура
Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5" состоялся вечером в четверг, сообщает "Роскосмос". РИА Новости Крым, 30.04.2026
Состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5"

21:40 30.04.2026 (обновлено: 21:49 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения "Союз-5" состоялся вечером в четверг, сообщает "Роскосмос".

"30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний", - говорится в сообщении.

Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана, указали в "Роскосмосе".
"Союз-5" — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Основные ее преимущества: снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки; двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность ее выведения; использование экологически чистых компонентов топлива.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.
