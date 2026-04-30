https://crimea.ria.ru/20260430/novosti-svo-tekuschaya-situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya-1155651348.html
Новости СВО: текущая ситуация на линии соприкосновения
2026-04-30T13:03
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155651232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b6bf213cb6410c7567f3de42527488b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155651232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5fdd62bd5ae864eb5d7c1d44a8e6a9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВСУ за сутки потеряли еще 1125 боевиков и военную технику
13:03 30.04.2026 (обновлено: 13:07 30.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации составили порядка 1 125 военных за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 240 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, американский бронетранспортер М113, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 100 солдат, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группы "Центр" уничтожили более 295 боевиков киевского режима, боевую машину пехоту, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 275 боевиков, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Бойцы группировки войск "Днепр" разбили 25 украинских неонацистов, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 571 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 321 беспилотный летательный аппарат, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 090 танков и других боевых бронированных машин, 1 712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 675 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 447 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: