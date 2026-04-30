https://crimea.ria.ru/20260430/novosti-svo-tekuschaya-situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya-1155651348.html

Новости СВО: текущая ситуация на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации составили порядка 1 125 военных за сутки. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T13:03

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155651232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b6bf213cb6410c7567f3de42527488b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации составили порядка 1 125 военных за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 240 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 190 человек, американский бронетранспортер М113, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 100 солдат, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группы "Центр" уничтожили более 295 боевиков киевского режима, боевую машину пехоту, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 275 боевиков, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Бойцы группировки войск "Днепр" разбили 25 украинских неонацистов, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 571 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 321 беспилотный летательный аппарат, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 090 танков и других боевых бронированных машин, 1 712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 675 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 447 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

