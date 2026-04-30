Никогда такого не было: Бутягин рассказал о своем задержании в Польше

Плохим прецедентом для мирового права назвал археолог Александр Бутягин свое задержание в Польше после чтения лекций в Европе. Об этом он рассказал телеканалу... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T14:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Плохим прецедентом для мирового права назвал археолог Александр Бутягин свое задержание в Польше после чтения лекций в Европе. Об этом он рассказал телеканалу RT.Бутягин отметил, что он не был нужен Польше сам по себе. Варшаве было важно только выдать его Украине, где археолога обвинили в якобы "незаконных" археологических раскопках в Крыму.Свое задержание в Польше он назвал плохим прецедентом для мирового права. И отметил, что теперь каждый российский ученый, который поедет в Европу, всегда будет вспоминать об этой ситуации.Он также добавил, что чувствовал себя политическим заложником. Дело БутягинаВ декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину. 18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.28 апреля Бутягин был освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена с Белоруссией. Как уточняло агентство "Белта" со ссылкой на КГБ Белоруссии, граждане РФ, Белоруссии и стран СНГ, в рамках обмена на белорусско-польской границе возвращены на Родину по формуле "пять на пять".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело.После освобождения российского археолога Александра Бутягина пресс-служба Эрмитажа сообщила, что по возвращению в Санкт-Петербург он продолжит научную и просветительскую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в КрымуРоссия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД"Это большое дело": Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина

