Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России

Противники РФ не имеют вооружений, равных российским, и в итоге текущая ситуация в мире неизбежно приведет к победе России. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 30.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Противники РФ не имеют вооружений, равных российским, и в итоге текущая ситуация в мире неизбежно приведет к победе России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" и уточнил, что речь идет даже не об "Орешнике".Он также указал, на что ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии. И отметил успехи в беспилотной отрасли, которая сегодня включает всю линейку беспилотных летательных аппаратов – начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА.При этом зампред Совбеза подчеркнул, что, хотя России противостоят десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с РФ, текущая ситуация неизбежно закончится победой России.В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой, заявлял ранее Медведев, комментируя вопрос о темпах производства ракетного комплекса "Орешник".

