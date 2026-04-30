Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России
Противники РФ не имеют вооружений, равных российским, и в итоге текущая ситуация в мире неизбежно приведет к победе России. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Противники РФ не имеют вооружений, равных российским, и в итоге текущая ситуация в мире неизбежно приведет к победе России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" и уточнил, что речь идет даже не об "Орешнике".Он также указал, на что ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии. И отметил успехи в беспилотной отрасли, которая сегодня включает всю линейку беспилотных летательных аппаратов – начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА.При этом зампред Совбеза подчеркнул, что, хотя России противостоят десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с РФ, текущая ситуация неизбежно закончится победой России.В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой, заявлял ранее Медведев, комментируя вопрос о темпах производства ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооруженийРостех разработал "умные глаза" для беспилотниковКак Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
2026
© Министерство обороны РФ / Ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
Ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Противники РФ не имеют вооружений, равных российским, и в итоге текущая ситуация в мире неизбежно приведет к победе России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" и уточнил, что речь идет даже не об "Орешнике".
"У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон", есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", – сказал Медведев.
Он также указал, на что ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии. И отметил успехи в беспилотной отрасли, которая сегодня включает всю линейку беспилотных летательных аппаратов – начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА.
При этом зампред Совбеза подчеркнул, что, хотя России противостоят десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с РФ, текущая ситуация неизбежно закончится победой России.
В современной войне очень важны как ракеты, так и беспилотники. Но самое главное - это люди, которые сражаются на передовой, заявлял ранее Медведев, комментируя вопрос о темпах производства ракетного комплекса "Орешник".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
Ростех разработал "умные глаза" для беспилотников
Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
 
13:49В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
13:42На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
13:34Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
13:27В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов
13:13В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина
13:03Новости СВО: текущая ситуация на линии соприкосновения
12:44Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России
12:40Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
12:36Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
12:30Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:22День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
12:15Армия России освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР
12:11Крымский мост открыт спустя девять часов
12:09Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев
12:05Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
11:57Центр Симферополя обесточен
11:52Майские морозы надвигаются на Крым
11:35Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы
11:29127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
11:23Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
Лента новостейМолния