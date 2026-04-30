На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов

В Туапсинском муниципальном округе в четверг обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов на пяти участках побережья Черного моря. Об этом сообщает оперштаб по... РИА Новости Крым, 30.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе в четверг обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов на пяти участках побережья Черного моря. Об этом сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.Всего на уборке задействовано 56 человек. С 27 по 29 апреля было собрано 5,5 тысяч мешков загрязненного грунта."Основные работы по сбору нефтепродуктов сейчас продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяженностью около 1 километра", - добавили в оперштабе.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после ликвидации пожара, перед местными властями стоит задача как можно быстрее привести город в порядок после ЧП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Туапсе: есть ли риски для здоровья жителейТурция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИДЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ

