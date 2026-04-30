На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
В Туапсинском муниципальном округе в четверг обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов на пяти участках побережья Черного моря. Об этом сообщает оперштаб по... РИА Новости Крым, 30.04.2026
На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов

© Оперштаб Краснодарский край — Локальные выбросы нефтепродуктов убирают на береговой линии в Туапсинском муниципальном округе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе в четверг обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов на пяти участках побережья Черного моря. Об этом сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.
"Сотрудники подразделений "Кубань-Спас" работают на пяти небольших территориях, где мониторинговые группы обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов. Это территории протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский", - говорится в сообщении.
Всего на уборке задействовано 56 человек. С 27 по 29 апреля было собрано 5,5 тысяч мешков загрязненного грунта.
"Основные работы по сбору нефтепродуктов сейчас продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяженностью около 1 километра", - добавили в оперштабе.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после ликвидации пожара, перед местными властями стоит задача как можно быстрее привести город в порядок после ЧП.
