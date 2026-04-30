Мост на Сахалин нужно построить – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Мост на Сахалин нужно построить – Путин
Мост на Сахалин нужно построить, хотя реализация такого проекта будет стоить достаточно дорого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Мост на Сахалин нужно построить, хотя реализация такого проекта будет стоить достаточно дорого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.Кафкан в свою очередь рассказал президенту, что туристический поток на Сахалин увеличивается.В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:50 30.04.2026 (обновлено: 15:51 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Мост на Сахалин нужно построить, хотя реализация такого проекта будет стоить достаточно дорого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.
"Это дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту – вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно", - сказал глава государства в ходе общения с жителем Сахалинской области, экскурсоводом и экспертом по туризму Андреем Кафканом.
Кафкан в свою очередь рассказал президенту, что туристический поток на Сахалин увеличивается.
В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.
