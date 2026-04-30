Меликов покинет должность главы Дагестана – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Меликов покинет должность главы Дагестана – Путин
Сергей Меликов завершает работу в должности руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сергей Меликов завершает работу в должности руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями республики в Кремле.Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана заявил, что позвал их в Кремль для того, чтобы обсудить кандидатуры на пост нового главы республики, а также ликвидацию последствий паводков в регионе.Представители республики предложили президенту кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова – на пост председателя правительства региона. Путин поддержал данные кандидатуры.Сергей Меликов возглавлял Республику Дагестан с октября 2020 года. До этого он был сенатором от Ставропольского края. Федор Щукин работает председателем Верховного суда Дагестана с марта 2024 года. До этого занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.
17:55 30.04.2026 (обновлено: 18:06 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сергей Меликов завершает работу в должности руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями республики в Кремле.
"У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше", – сказал глава государства.
Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана заявил, что позвал их в Кремль для того, чтобы обсудить кандидатуры на пост нового главы республики, а также ликвидацию последствий паводков в регионе.
Представители республики предложили президенту кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова – на пост председателя правительства региона. Путин поддержал данные кандидатуры.
Сергей Меликов возглавлял Республику Дагестан с октября 2020 года. До этого он был сенатором от Ставропольского края. Федор Щукин работает председателем Верховного суда Дагестана с марта 2024 года. До этого занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.
