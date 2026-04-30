Меликов покинет должность главы Дагестана – Путин

Сергей Меликов завершает работу в должности руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с...

2026-04-30T17:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сергей Меликов завершает работу в должности руководителя Дагестана и переходит на другую работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями республики в Кремле.Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана заявил, что позвал их в Кремль для того, чтобы обсудить кандидатуры на пост нового главы республики, а также ликвидацию последствий паводков в регионе.Представители республики предложили президенту кандидатуру главы Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова – на пост председателя правительства региона. Путин поддержал данные кандидатуры.Сергей Меликов возглавлял Республику Дагестан с октября 2020 года. До этого он был сенатором от Ставропольского края. Федор Щукин работает председателем Верховного суда Дагестана с марта 2024 года. До этого занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

