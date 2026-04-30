Майские морозы надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Майские морозы надвигаются на Крым
Майские морозы надвигаются на Крым
В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму. Спасатели рекомендуют принять меры по защите насаждений – укрыть их пленкой или нетканым материалом. Также людям рекомендуется воздержаться от походов в лес и горы, а водителям быть осторожными на дорогах.Ранее сообщалось, что май в Крыму будет на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И на 10-30% осадков выпадет больше, чем положено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 МаяПохолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойтиКогда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
Майские морозы надвигаются на Крым

МЧС: Крым 2 и 3 мая накроют заморозки до -3 градусов

11:52 30.04.2026 (обновлено: 12:03 30.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветущих деревьях в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму.

"Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют принять меры по защите насаждений – укрыть их пленкой или нетканым материалом. Также людям рекомендуется воздержаться от походов в лес и горы, а водителям быть осторожными на дорогах.
Ранее сообщалось, что май в Крыму будет на полградуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И на 10-30% осадков выпадет больше, чем положено.
