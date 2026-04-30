Маршрут к Большой севастопольской тропе изменится с 1 мая
Маршрут к Большой севастопольской тропе изменится с 1 мая из-за строительных работ

22:13 30.04.2026
 
На Большой Севастопольской тропе оборудовали шесть мест для привалов
На Большой Севастопольской тропе оборудовали шесть мест для привалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Маршрут к Большой севастопольской тропе в Балаклаве изменится с 1 мая. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, изменения временные, связанные со строительными работами.
"В связи со строительством яхтенной марины и канализационного коллектора ограничат проход по части набережной Назукина: от дома № 23 в сторону выхода из Балаклавской бухты, включая лестницу к Большой севастопольской тропе", – сказано в сообщении.
Меры временные и вводятся из соображений безопасности – маршрут проходит рядом с тяжелой техникой и стройкой, уточнили в правительстве.
"Для местных жителей и владельцев маломерных судов, а также для прохода к библиотеке и пассажирскому причалу организуют специальную пешеходную галерею. К началу тропы ведет альтернативный путь со стороны улицы Кирова", – добавили в пресс-службе.
Строительная готовность канализационного коллектора в Балаклаве достигла 50%, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас строители ведут самый сложный этап - тоннельную проходку.
