Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день
Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Майские заморозки ожидают в Крыму. Какими могут быть условия... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T22:30
2026-04-30T22:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Майские заморозки ожидают в Крыму. Какими могут быть условия перемирия в День Победы сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Министерство труда и социально защиты России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Туапсе ликвидировали пожар на нефтезаводеВ Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.Заморозки надвигаются на КрымВ Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму."Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов", – говорится в сообщении.Каким будет перемирие на День ПобедыПеремирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает прекращение огня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть."Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир – ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.Зеленский продлил военное положение и мобилизациюГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранее."Возвращено с подписью от президента Украины", – говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.Календарь праздничных и выходных дней в 2027 годуМинтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года."Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости, общество, крым, в мире
Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день

Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы идут в Крым – главное за день

22:30 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Майские заморозки ожидают в Крыму. Какими могут быть условия перемирия в День Победы сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Министерство труда и социально защиты России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

В Туапсе ликвидировали пожар на нефтезаводе

В Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.
Заморозки надвигаются на Крым

В Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму.
"Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов", – говорится в сообщении.
Каким будет перемирие на День Победы

Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает прекращение огня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть.
"Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир – ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранее.
"Возвращено с подписью от президента Украины", – говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.
Календарь праздничных и выходных дней в 2027 году

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
"Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
