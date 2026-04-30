https://crimea.ria.ru/20260430/likvidatsiya-pozhara-v-tuapse-i-mayskie-morozy-v-krymu--glavnoe-za-den-1155668405.html

Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день

Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 30.04.2026

Ликвидация пожара в Туапсе и майские морозы в Крыму – главное за день

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Майские заморозки ожидают в Крыму. Какими могут быть условия... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T22:30

2026-04-30T22:30

2026-04-30T22:30

главное за день

новости

общество

крым

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155609367_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_973a6f1b139a20d5b19f253edae437a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля, ликвидирован. Майские заморозки ожидают в Крыму. Какими могут быть условия перемирия в День Победы сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Министерство труда и социально защиты России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВ Туапсе ликвидировали пожар на нефтезаводеВ Туапсе потушили пожар на нефтезаводе, возникший после атаки ВСУ 28 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, жителей близлежащих домов эвакуировали. Горожан призвали не выходить на улицу. Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. МЧС России накануне вечером заявило о ликвидации открытого горения.Заморозки надвигаются на КрымВ Крыму в начале мая ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС России по Крыму."Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов", – говорится в сообщении.Каким будет перемирие на День ПобедыПеремирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы будет соответствовать тем перемириям, которые были прежде, и подразумевает прекращение огня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть."Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир – ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.Зеленский продлил военное положение и мобилизациюГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, сообщалось ранее."Возвращено с подписью от президента Украины", – говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.Календарь праздничных и выходных дней в 2027 годуМинтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года."Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. В 2027 году, благодаря такому переносу, пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные – с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней", – рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, крым, в мире