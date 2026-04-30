https://crimea.ria.ru/20260430/krymskiy-most-otkryt-spustya-devyat-chasov-1155278649.html
Крымский мост открыт спустя девять часов
2026-04-30T12:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
тамань
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353219_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_72573ae7e94f3fc5a98ffb859de36089.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили в штатном режиме спустя девять часов простоя. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Из-за временных ограничений пути следования задерживаются девять пассажирских поездов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Мост периодически закрывают в целях безопасности, жителей и гостей полуострова предупреждают об этом в специализированных каналах оперативной информации.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353219_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_bf1a4186051e488c754da44b49e31097.jpg
крымский мост, крым, керчь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.