Крым примет на отдых детей из Курской области

В Крым, а также в другие регионы страны этим летом на отдых отправятся около 40 тысяч детей из Курской области. Первые 50 счастливчиков уже наслаждаются отдыхом РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T19:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Крым, а также в другие регионы страны этим летом на отдых отправятся около 40 тысяч детей из Курской области. Первые 50 счастливчиков уже наслаждаются отдыхом на черноморском побережье в "Орленке". Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Александр Хинштейн.Ждут на отдых юных курян в Республике Крым, Ленинградской, Московской, Тверской, Тульской, Пензенской, Калужской и Ростовской областями – уже не менее 2,5 тысяч человек, и это не предел, подчеркнул губернатор Курской области."Кроме того, в подарок от Минпросвещения России – 300 дополнительных путевок для мальчишек и девчонок из приграничья. Первые 50 счастливчиков уже наслаждаются отдыхом на черноморском побережье в "Орленке", готовим к отправке следующую группу", – добавил Хинштейн.По его данным, в этом году в Курской области подготовлено 325 учреждений: 13 летних лагерей, два круглогодичных санатория, 280 лагерей с дневным пребыванием и 30 лагерей труда и отдыха. Путевки предоставляются за счет бюджета: на эти цели выделено 585,7 млн рублей. В приоритете дети участников СВО, жители приграничья, социально незащищенные категории, ребята с ОВЗ."У нас по-прежнему остаются закрытыми 13 лагерей в приграничье и перепрофилированных под ПВР. Вместе с этим детские оздоровительные лагеря в Солнцевском, Медвенском, Пристенском, Железногорском, Фатежском районах и городе Курске будут работать в 5 смен", – уточнил губернатор.Кроме этого, Минобрнауки России выделило дополнительно 400 мест по программе "Университетская смена". Это профориентация, знакомство с ведущими вузами страны и проживание в общежитиях.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки готовности детских лагерей к началу летней оздоровительной кампании 2026.

