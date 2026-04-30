https://crimea.ria.ru/20260430/kreml-reaktsii-kieva-na-peremirie-ne-nuzhno--eto-reshenie-putina-1155657281.html

Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об отсутствии ответа со стороны Украины на предложение о перемирии на период празднования Дня Победы,... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T15:22

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об отсутствии ответа со стороны Украины на предложение о перемирии на период празднования Дня Победы, заявил, что реакции Киева для это не нужно, это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов. Лидеры государств обсудили конфликт в Иране, а также высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.В четверг Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

