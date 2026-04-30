Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина
Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об отсутствии ответа со стороны Украины на предложение о перемирии на период празднования Дня Победы,... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T15:22
2026-04-30T15:22
2026-04-30T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об отсутствии ответа со стороны Украины на предложение о перемирии на период празднования Дня Победы, заявил, что реакции Киева для это не нужно, это решение президента РФ Владимира Путина, и оно будет реализовываться.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов. Лидеры государств обсудили конфликт в Иране, а также высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.В четверг Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.
россия
украина
дмитрий песков, новости, владимир путин (политик), россия, дональд трамп, переговоры, украина
Кремль: реакции Киева на перемирие не нужно – это решение Путина
На решение Путина о перемирии реакции Киева не нужно – Песков