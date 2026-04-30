Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ
Организаторы и сотрудники, которые следят за правопорядком в дни написания Единого государственного экзамена, не должны прикасаться к школьникам, а также... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T08:22
2026-04-30T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Организаторы и сотрудники, которые следят за правопорядком в дни написания Единого государственного экзамена, не должны прикасаться к школьникам, а также трогать их вещи. Соответствующее решения принял Рособрнадзор, пишет РИА Новости.В рекомендациях указано, что к школьникам нельзя прикасаться и осматривать их карманы. Более того, трогать их вещи тоже нельзя.В случае, если срабатывает металлоискатель, организатор обязан предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, на который среагировали рамки. На период экзамена эта вещь будет находиться в специальном помещении или же у сопровождающего.При этом, если школьник отказывается сдать запрещенную вещь, его не допустят в пункт проведения ЕГЭ, уточняется в документе.Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушителя могут допустить исключительно по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них лекарства, перекус и бутылка воды. Разрешенные предметы перечислены в памятке о правилах проведения ЕГЭ.В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.Также сообщалось, что в сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах РоссииЛетние каникулы: когда школьники уйдут отдыхатьДля школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026

08:22 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Организаторы и сотрудники, которые следят за правопорядком в дни написания Единого государственного экзамена, не должны прикасаться к школьникам, а также трогать их вещи. Соответствующее решения принял Рособрнадзор, пишет РИА Новости.
В рекомендациях указано, что к школьникам нельзя прикасаться и осматривать их карманы. Более того, трогать их вещи тоже нельзя.
В случае, если срабатывает металлоискатель, организатор обязан предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, на который среагировали рамки. На период экзамена эта вещь будет находиться в специальном помещении или же у сопровождающего.
При этом, если школьник отказывается сдать запрещенную вещь, его не допустят в пункт проведения ЕГЭ, уточняется в документе.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушителя могут допустить исключительно по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них лекарства, перекус и бутылка воды. Разрешенные предметы перечислены в памятке о правилах проведения ЕГЭ.
В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
Также сообщалось, что в сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названо число бесплатных бюджетных мест в вузах России
Летние каникулы: когда школьники уйдут отдыхать
Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
 
