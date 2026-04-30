Какая цена на нефть вызовет рецессию мировой экономики и что будет в России

2026-04-30T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Вызванный искусственно и ставший беспрецедентным энергетический кризис может привести мировую экономику к рецессии, если цены на нефть начнут приближаться к 150 долларам за баррель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко, отметив, что для России, которая в условиях западных санкций адаптировалась ко многим рискам и форс-мажорам, особого удара и в этом случае не ожидается.Глава Минфина Антон Силуанов, комментируя на днях выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, заявил, что решение Эмиратов означает, что Абу-Даби будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести, и российский бюджет должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть.По словам Диденко, хотя ОАЭ значимый член картеля стран-поставщиков нефти, не одни они "играют первую скрипку" в этой истории – Саудовская Аравия, например, предлагает гораздо большие объемы энергоресурсов на мировой рынок. Тем не менее решение Объединенных Арабских Эмиратах выйти из ОПЕК и ОПЕК+ является знаковым и может положить начало новой эпохе на мировом нефтяном рынке, считает собеседник.И очень многое будет зависеть от того, как поведут себя другие члены картеля, прежде всего страны Персидского залива, в частности саудиты, добавил он.Он отметил, что выход такой крупной значимой страны-члена ОПЕК из картеля, как ОАЭ, будет означать какое-то давление на цену в долгосрочной перспективе. Но уже сегодня ситуация откровенно беспрецедентная, очень турбулентная и совершенно непредсказуемая, то есть дело не в Эмиратах как таковых – все решает геополитика, подчеркивает Диденко."В фокусе мирового рынка – ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива. Она предельно турбулентна и волатильна. Потому что сегодня заявляют одно, завтра другое, а иногда в течение часа приходят прямо противоположные новости. Поэтому именно события здесь устанавливают цены. Дефицит нефти возникает в текущем моменте", – считает эксперт.Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре годаДефицит этот, во многом рукотворный, по многим государствам бьет уже сейчас, особенно по периферии – странам Южной и Юго-Восточной Азии, а также по Европе, которая из-за нарушенной искусственно логистики не может получить ресурсы в нужном объеме, заметил Диденко.Но есть такие риски, которые начнут ее обрушать, добавил Диденко. "И если говорить о цене, которая, скажем, критично будет давить и может привести мировую экономику к какой-то рецессии, то это цифры выше 130-140 долларов за баррель", – сказал экономист.В условиях эскалации ситуации конкурентные преимущества российской нефти сегодня очевидны: ее можно получить здесь и сейчас и начать ее перерабатывать, покрывая дефицит, добавил Диденко. "Именно поэтому в странах Азии сейчас так заинтересованы в российской нефти", – заметил собеседник.В целом тот факт, что российский рынок переориентировался на Восток, перестроившись в условиях западных санкций, по словам специалиста, позволяет прогнозировать, что ощутимого удара России даже приближение цен на нефть к 150 долларам за баррель не нанесет.Если цены существенно превысят 150 долларов за баррель и сценарий мировой рецессии реализуется, это очень сильно ударит по спросу на нефть и нефтепродукты, так что он неминуемо начнет сжиматься даже в этих крупнейших потребителях наших энергоресурсов, заметил Диденко. Но и в этом случае говорить о серьезных рисках для России преждевременно, считает он."Как на это все будут реагировать Китай, Индия, другие страны, пока до конца непонятно. Но в целом, учитывая то, что за несколько лет в санкционном режиме мы уже достаточно адаптировались ко всем этим рискам и форс-мажорам, какого-то особенного удара по нашей экономике не ожидается", – считает экономист.Если, конечно, цены на нефть пойдут до 200 баррелей и выше, тогда уже может быть все что угодно, добавил он. В то же время, если блокада Ормузского пролива завершится, цены на нефть начнут постепенно снижаться, прогнозирует Диденко.Он подчеркнул, что в нынешних крайне непростых условиях Россия остается не просто крупнейшим в мире производителем нефти и нефтепродуктов, но и надежным поставщиком энергоресурсов. То есть страной, которая всегда гарантировала поставки и отвечала по своим обязательствам, без форс-мажоров и сбоев в отличие от некоторых развивающихся стран. "И если отбросить санкции, то Россия и сейчас наиболее надежный поставщик", – подытожил эксперт.Ранее мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация непростая: Силуанов о бюджетах регионов РФ и общем дефицитеМишустин назвал ключевые отрасли экономики в будущемХуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране

