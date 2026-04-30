Граждане массово хотят вступить в отряд "Севастополь"

2026-04-30T19:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. После атак киевского режима на город-герой граждане массово изъявили желание вступить в отряд территориальной обороны "Севастополь". Об этом сообщила глава регионального ЦУР Надежда Бохан в ходе прямой линии губернатора Михаила Развожаева.В ночь на 26 ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.27 апреля губернатор опубликовал пост, в котором призвал жителей Севастополя вступать в отряд обороны "Севастополь", чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах.Губернатор поблагодарил жителей Севастополя за отзывчивость. По его словам, сейчас количество мобильных огневых групп в регионе наращивается, поэтому этот вопрос на сегодня один из самых актуальных. Глава города поручил ввести добавочный многоканальный номер на горячей линии 122, чтобы все желающие смогли оставить свои заявки и пройти собеседование.Вместе с тем Развожаев подчеркнул, что служба в отряде является полноценной и очень ответственной работой, требующей серьезной подготовки.Глава региона также сообщил, что в городе устраняются последствия атаки ВСУ в ночь на 27 апреля. Локальные повреждения в многоквартирных и частных домах, а также других объектах были устранены в первые дни. Сейчас одна из главных задач – скорейшая выплата компенсации гражданам, чье имущество пострадало во время атаки ВСУ.

